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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Песков как гражданин России хочет переизбрания Путина

Песков как гражданин России хочет переизбрания Путина
 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок.

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В этом году российской марке исполняется 160 лет

В этом году российской марке исполняется 160 лет
 Вышла в обращение первая почтовая марка 2017 года в честь физика-ядерщика Евгения Забабахина Она украсит альбомы тверских филателистов. Кстати, в этом году российской марке исполняется 160 лет. До сих пор она считается самой дорогой и редкой у коллекционеров. Само же хобби, по мнению экспертов, это выгодное вложение средств.

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Два тверских вуза получат федеральную поддержку научных проектов

Два тверских вуза получат федеральную поддержку научных проектов
 Они стали победителями конкурса Министерства образования и науки России. Гранты дадут Тверской госуниверситет и Тверской технический университет. Разработка последнего касается космической отрасли.

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В Тверской области подводят первые итоги профилактической операции "Снегоход"

В Тверской области подводят первые итоги профилактической операции Снегоход
 На сегодня в регионе зарегистрировано более 2200 снегоходов. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов ЦФО.

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