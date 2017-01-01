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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области

Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
 В период с 16 по 19 января текущего года инспекторы с Украины будут определять масштабы уведомляемой военной деятельности в Ростовской области.

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В столице Верхневолжья чествовали лучших работников прокуратуры

В столице Верхневолжья чествовали лучших работников прокуратуры
 Профессиональный праздник они отметили накануне. В нашей области поздравления принимают более 400 человек. Это высококвалифицированные юристы и настоящие профессионалы своего дела. Лучшие удостоились ведомственных и региональных наград.

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В Удомле идет строительство крупнейшего дата-центра в России

В Удомле идет строительство крупнейшего дата-центра в России
 На сегодня общая строительная готовность первой очереди составляет более 70%. В этом году планируется сдать уже два первых здания комплекса.

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Службы погоды – 145 лет

Службы погоды – 145 лет
 145 лет назад, впервые в стране появилась организация, которая отслеживала информацию о погоде. Данные вместе со специалистами собирали и добровольцы. В их арсенале тогда были только флюгер, барометр и термометр. Спустя почти полтора века за изменениями в атмосфере следят новейшие наземные и космические системы.

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