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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Михаил Пиотровский выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Михаил Пиотровский выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
 Директор Эрмитажа, глава союза музеев России Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу по вопросу передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора.

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В Верхневолжье планируют возродить пряничное искусство

В Верхневолжье планируют возродить пряничное искусство
 Коллекция традиционного русского лакомства, прославившего Тверскую губернию на всю Россию еще три столетия назад, хранится в фондах Государственного исторического музея. Сегодня в нашем регионе разрабатывается новый гастрономический бренд – тверские пряники.

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В Твери отметили 185 – летие со дня рождения знаменитого художника Ивана Шишкина

В Твери отметили 185 – летие со дня рождения знаменитого художника Ивана Шишкина
 Его творчество называли "Охотой за лесным пейзажем". Природу Тверского Селигера он запечатлел на своей самой известной картине - "Утро в сосновом лесу".

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"Иван Антонов" будет бороздить водные просторы России

Иван Антонов будет бороздить водные просторы России
 Имя нашего земляка, снайпера- балтийца, Героя Советского Союза присвоили одному из кораблей, строящегося для Военно-морского флота России. Торжественная церемония закладки минного тральщика сегодня прошла в Санкт-Петербрурге.

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