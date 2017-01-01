Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер





НОВОСТИ 

В России появятся "умные магазины", которые будут знать о покупателях все

В России появятся "умные магазины", которые будут знать о покупателях все
 Ритейлер X5 Retail Group ведет переговоры о пилотном запуске "умного магазина" в России по примеру Amazon. "Поумнеть" торговым сетям помогут высокие технологии. Как эта система будет действовать на практике?

Фото  далее 



Жительница Твери первая в России зарегистрировала право собственности на квартиру по новым правилам

Жительница Твери первая в России зарегистрировала право собственности на квартиру по новым правилам
 С начала этого года вступил в силу закон, устанавливающий порядок оформления прав на недвижимое имущество. Он значительно упрощает процедуру и сокращает сроки оформления документов.

Фото  Видео репортаж Видео
 далее 



Окунуться в безмятежной мир русской старины и почувствовать себя героями народных сказок

Окунуться в безмятежной мир русской старины и почувствовать себя героями народных сказок
 В Твери сегодня открылась выставка декоративно- прикладного и изобразительного искусства" От печки до лавочки". Она погружает своих гостей в деревенский быт. Экспозиция интерактивная - посетители могут не только посмотреть, но и потрогать и примерить экспонаты.

Фото  Видео репортаж Видео
 далее 



Противостояние, ставшее примером героизма и стойкости воинов Красной армии

Противостояние, ставшее примером героизма и стойкости воинов Красной армии
 Верхневолжье присоединилось к празднованию 74-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом. Именно оно положило начало разгрома фишистов в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто не вернулся из той битвы много наших земляков, уроженцев тверского края.

Фото  Видео репортаж Видео
 далее 






АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.