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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Сын тигра Амура познакомился с Тимуром и подружился с собакой

Сын тигра Амура познакомился с Тимуром и подружился с собакой
 Новый поворот в истории знаменитых приморских тигра Амура и козла Тимура. Внимание посетителей сафари парка приковано к сыну Амура — четырехмесячному тигренку Шерхану.

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В кинотеатрах Тверского региона начался показ фильма «Ёлки-5»

В кинотеатрах Тверского региона начался показ фильма Ёлки-5
 В этот раз в лирической комедии будут присутствовать уже полюбившиеся и новые герои.

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Тверской школьник стал победителем форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», который прошел в Ярославле

Тверской школьник стал победителем форума Будущие интеллектуальные лидеры России, который прошел в Ярославле
 Здесь собрались около 500 одаренных учеников со всей страны. Проект 11-классника из Твери признан одним из лучших и уже заинтересовал ученых.

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В Твери проходят рейды по магазинам, торгующих пиротехникой

В Твери проходят рейды по магазинам, торгующих пиротехникой
 В преддверье новогодних праздников магазины предлагают покупателям широкий выбор пиротехнических изделий. Однако требования к реализации такого товара строгие. Сотрудники МЧС и прокуратуры провели предпраздничный рейд по выявлению нарушений, они побывали в нескольких специализированных торговых точках областной столицы.

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