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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Россияне считают, что размер пенсии может достигать 30 тысяч рублей

Россияне считают, что размер пенсии может достигать 30 тысяч рублей
 Россияне считают, что пенсия должна составлять от 5 до 30 тысяч рублей. Эти данные были получены специалистами Российского государственного социального университета, которые провели соответствующий опрос.

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В Твери прошло заседание итоговой коллегии МВД по Тверской области

В Твери прошло заседание итоговой коллегии МВД по Тверской области
 В нем принял участие заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. На совещание обсудили итоги работы ведомства за 2016 год.

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Международная военно-историческая экспедиция "Калининский фронт" в этом году пройдет не летом, а весной

Международная военно-историческая экспедиция Калининский фронт в этом году пройдет не летом, а весной
 Подготовку к проведению в регионе этого важного мероприятия обсудили на совещании в Правительстве региона.

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В Твери в тестовом режиме открылся Центр фиксации нарушений в системе «Платон»

В Твери в тестовом режиме открылся Центр фиксации нарушений в системе Платон
 С его помощью по фото и видео записи Ространснадзор сможет выявить владельцев большегрузов, которые выехали на федеральные дороги без внесения платы через госсистему "Платон".

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