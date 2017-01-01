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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ 

Камеры наблюдения ГИБДД начнут фиксировать нарушения водителей, не пропускающих пешеходов

Камеры наблюдения ГИБДД начнут фиксировать нарушения водителей, не пропускающих пешеходов
 Дорожные камеры Москвы теперь будут штрафовать водителей, которые не пропускают пешеходов. Пока что оборудование работает в тестовом режиме. Если испытания пройдут успешно, то к списку нарушений, которые выявляет автоматика, добавится ещё один пункт.

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Судебные приставы провели выезд совместно со специалистами Тверьатомэнергобыта

Судебные приставы провели выезд совместно со специалистами Тверьатомэнергобыта
 Неплательщикам все сложнее прятаться. Приставы используют все новые приемы работы - ищут нарушителей в соцсетях, лишают водительских прав, одним из самых эффективных средств остаются рейды по домам должников.

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Профилактика Интернет-зависимости, противодействие терроризму, экстремизму и наркомании среди молодежи

Профилактика Интернет-зависимости, противодействие терроризму, экстремизму и наркомании среди молодежи
 Этой теме сегодня был посвящен круглый стол, который прошел в Тверском колледже имени Коняева. Его участниками стали руководители образовательных учреждений региона и студенты.

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На смену оттепели в Верхневолжье возвращаются морозы

На смену оттепели в Верхневолжье возвращаются морозы
 Переменчивая погода добавляет хлопот спасателям, а также сдвинула сроки подготовку к "Лыжне России". Кстати, в старину считалось, что каким будет первый день февраля, таким и весь месяц.

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