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21.12.2016 09:40 
Бежецкое хозяйство СПК «Новая жизнь» отметило 85-летний юбилей

Бежецкое хозяйство СПК Новая жизнь отметило 85-летний юбилей

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Иметь высокие надои и получать качественное молоко можно и зимой, считают в хозяйстве, всё зависит от условий содержания и, в первую очередь, от питания животных. Поэтому к их рациону здесь подходят с особой тщательностью – сначала узнали, чем кормят коров в других хозяйствах, провели анализ питательности кормов и уже, исходя из этого, составили собственный рецепт.

Сложную по составу смесь готовят в собственном кормоцехе – его запустили в прошлом году. Вообще, к модернизации производства здесь относятся с той же тщательностью, что и к питанию животных. Например, на этой ферме, а их в хозяйстве несколько, отремонтировали помещения и обновили охладители молока, установили современное доильное и обслуживающее оборудование.

Это хозяйство племенное, все коровы ярославской породы – они лучше приспособлены к местным условиям и дают молоко, которое подходит для производства детского питания. За его качеством строго следят сами – перед отправкой на завод в своей лаборатории делают первичный анализ. Сейчас в хозяйстве около двух тысяч животных, из них более трети дойное стадо. Вручную справиться с таким количеством сложно, поэтому усилия руководства по модернизации работники только приветствует.

К тому же комплексная модернизация помогла предприятию не только повысить надои, но и определить внутренние резервы, на которых можно сэкономить. Сейчас на ферме вместо обычных ламп накаливания установили светодиодное освещение.

К тому же основные корма хозяйство не закупает, а производит само. Это тоже значительная экономия средств. В 2016-м году сельхозпредприятие получило самый высокий урожай зерновых в районе –27, 7 центнеров с гектара. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются, планируют расширять кормовую базу, и в первую очередь, за счёт дальнейшего освоения пахотных и залежных земель.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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