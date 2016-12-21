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21.12.2016 09:42 В Старице побывали летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев и летчик-испытатель, который только готовится к полету в космос Андрей Бабкин





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Покорителей космоса в Старице встречали аплодисментами. Люди уникальной и героической профессии нашли лишь несколько часов в плотном графике, чтобы посетить Тверскую область. Мальчишки и девчонки засыпали вопросами.



Среди почетных гостей – Герой России, космонавт Олег Артемьев. За 169 суток на МКС, совершил 2 выхода в открытый космос и провел десятки сложнейших экспериментов. Олег Германович – звезда Интернета, в инстаграмм у него 200 тысяч подписчиков. Фото и видео размещает прямо во время полета. Когда учился в школе, очень любил физику. Рассказал Олег Артемьев и чем пахнет космос.



Улыбчивый, спокойный и доступный для общения летчик-испытатель Андрей Бабкин только готовится покорить безвоздушное пространство. О космосе мечтал с детства. Пока испытывает невесомость на специальных тренажерах. Его полет запланирован на осень 2018 года.



Привет из космоса ученикам, педагогам и всем старичанам передали члены экипажа, которые сейчас находятся на международной станции. Свое обращение они записали, держа в руках флаг Старицы.



В конце встречи космонавты раздали автографы и подарили фотографии, сделанные в космосе. Уникальный опыт реальных полетов, информация, которой нет ни в одном учебнике, возможно, поможет старицким школьникам определиться с будущим. Космонавтика – самая востребованная профессия ближайшего десятилетия.









