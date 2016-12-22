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22.12.2016 09:31 Новые школьные автобусы отправились в Весьегонск, Конаково и Кувшиново





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Это уже второй автобус для учащихся Прямухинской средней школы Кувшиновского района. Из 10 населенных пунктов на уроки ежедневно приезжают 52 ребенка.



Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с действующим государственным стандартом, касающимся перевозки детей.



Пополнение школьного парка новыми автобусами - это возможность безопасно подвозить детей даже из самых отдаленных населенных пунктов к образовательным учреждениям. А также чаще выезжать на соревнования, олимпиады и выставки.



В этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов приобрели 44 школьных автобуса. Эти, для трех районов Верхневолжья, подарили детям в рамках благотворительной акции компании "Транснефть".



Новая техника позволяет обновить парк сроком службы более 10 лет. Социальный проект "Школьный автобус" действует в Тверской области с 2004 года, за все это время удалось заменить на новые более 500 единиц техники. Сегодня, отметил глава региона Игорь Руденя, многие крупные компании Верхневолжья социально ориентированы.



Приобретение школьных автобусов продолжился и в следующем году. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 68 миллионов рублей.









