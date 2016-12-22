Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.12.2016 09:31 
Новые школьные автобусы отправились в Весьегонск, Конаково и Кувшиново

Новые школьные автобусы отправились в Весьегонск, Конаково и Кувшиново

Фото  Видео репортаж Видео
Это уже второй автобус для учащихся Прямухинской средней школы Кувшиновского района. Из 10 населенных пунктов на уроки ежедневно приезжают 52 ребенка.

Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с действующим государственным стандартом, касающимся перевозки детей.

Пополнение школьного парка новыми автобусами - это возможность безопасно подвозить детей даже из самых отдаленных населенных пунктов к образовательным учреждениям. А также чаще выезжать на соревнования, олимпиады и выставки.

В этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов приобрели 44 школьных автобуса. Эти, для трех районов Верхневолжья, подарили детям в рамках благотворительной акции компании "Транснефть".

Новая техника позволяет обновить парк сроком службы более 10 лет. Социальный проект "Школьный автобус" действует в Тверской области с 2004 года, за все это время удалось заменить на новые более 500 единиц техники. Сегодня, отметил глава региона Игорь Руденя, многие крупные компании Верхневолжья социально ориентированы.

Приобретение школьных автобусов продолжился и в следующем году. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 68 миллионов рублей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.