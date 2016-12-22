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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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22.12.2016 09:32 
Тверские полицеские начали проверку ларьков, магазинов, павильонов на предмет продажи настойки "Боярышника"

Тверские полицеские начали проверку ларьков, магазинов, павильонов на предмет продажи настойки Боярышника

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Сюда в продуктовый магазин на проспекте 50 лет Октября полиция нагрянула не зря. Поступила информация, что здесь с нарушением правил торгуют боярышником и другими спиртосодержащими жидкостями. По мнению полицейского, во флаконах не то, что написано на этикетке - разбавленный спирт, а не косметическое средство. В связи с чем его зачастую приобретают в качестве горячительного напитка.

В Твери рейды по контролю за оборотом спиртосодержащих лосьонов и настоек, продающихся в розничной сети, прошли одновременно по всему городу. В результате в Заволжье в одном из торговых павильонов изъято 40 ста милилитровых флаконов с боярышником, в Пролетарском районе - 13 литров жидкости. Везде одни и те же нарушения - спиртосодержащая жидкость продавалась без документов, подтверждающих её легальность. Сейчас по 9-ти фактам незаконной продажи проводится проверка, из оборота изъято более тысячи единиц данной продукции. Медики подтверждают, что чрезмерное употребление настойки боярышника и других видов спиртосодержащей продукции, продающихся под видом косметических лосьонов, может вызвать цирроз печени или гепатит.

Начиная со следующего года требования к обороту спиртосодержащих жидкостей значительно ужесточатся. Производителям спиртовых настоек, которые, в том числе маскируют их под косметические лосьоны, придется подключиться к единой автоматизированной системе учета алкоголя ЕГАИС. Отчитываться придется тем предприятиям , в продукции которых более 0,5 % этанола, например, таких как, настойки "Боярышника" и им подобных.


АРХИВ 


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