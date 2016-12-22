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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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22.12.2016 09:32 
В Тверской области полным ходом идет заготовка новогодних елей

В Тверской области полным ходом идет заготовка новогодних елей

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В тверских лесах идет заготовка елок и сосен. Под бензопилу попадают не все. Здесь, словно на конкурс красоты, строгий отбор.

Новогодняя елочка должна быть стройной, пушистой и красивой. Специалисты рубят деревца при температуре не ниже 7-10 градусов мороза, чтобы не ломались ветки и не осыпались иголки.

Елки готовят в середине декабря. Им от 6 до 10 лет. До продажи их отвозят в специальное прохладное место, чтобы сохранить влагу и свежесть.

Самовольно срубить праздничное дерево, конечно, нельзя - незаконно. В Верхневолжье ведется официальное патрулирование. Сотрудники лесничеств вместе с полицейскими охраняют лесной массив от незваных гостей.

Заготовкой главных символов года занимаются 50 арендаторов. 5 тысяч елей отправлены в южные регионы России. Самая большая, высотой 17 метров, украсила Манежную площадь Москвы. В Твери купить хвойные деревца можно на елочных базарах. Они будут работать на 22 площадках, с 10 до 22 часов во всех районах. Вся продукция проверяется Россельхознадзором на наличие опасных вредителей.

В этом году цена за ёлочку высотой от полутора метров в лесхозах в среднем – 150-200 рублей. А вот датские ели, немецкие пихты и канадский кедр, который появятся в нашем регионе впервые, обойдется в 40 раз дороже. Покупатели могут выбрать на любой вкус и кошелек, главное, чтобы новогодние красавицы создавали хорошее настроение.
Идеальная елка та, что нравится. Искать её можно вплоть до наступления Нового Года — ёлочные базары будут работать даже 31 декабря.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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