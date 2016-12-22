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|22.12.2016 09:34
|В 2017 году планируется ввести четыре объекта Су-155 вместо одного, как планировалось ранее
В текущем году Правительством Тверской области была проведена большая работа по защите прав дольщиков, возобновилось строительство многоквартирных домов. Было сдано 388 квартир. Игорь Руденя сообщил, что с руководством АКБ «Российский капитал» обсуждалась возможность ускорения ввода жилья.
В настоящее время работы на семи оставшихся объектах ведутся по графику. Небольшое отставание зафиксировано на улице Хромова, 29. Планируется, что работы вернутся в график в январе.
Завершение строительства объектов Су-155 ведется по поручению Правительства Российской Федерации.
На совещании обсуждались вопросы подключения объектов в Мамулино-3 к инженерным и газораспределительным сетям. Сейчас идет процесс передачи котельной в этом микрорайоне в собственность города Твери. Игорь Руденя поставил задачу наладить газоснабжение домов в Мамулино-3 к следующему отопительному сезону.
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