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22.12.2016 09:34 В 2017 году планируется ввести четыре объекта Су-155 вместо одного, как планировалось ранее





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В текущем году Правительством Тверской области была проведена большая работа по защите прав дольщиков, возобновилось строительство многоквартирных домов. Было сдано 388 квартир. Игорь Руденя сообщил, что с руководством АКБ «Российский капитал» обсуждалась возможность ускорения ввода жилья.



В настоящее время работы на семи оставшихся объектах ведутся по графику. Небольшое отставание зафиксировано на улице Хромова, 29. Планируется, что работы вернутся в график в январе.



Завершение строительства объектов Су-155 ведется по поручению Правительства Российской Федерации.



На совещании обсуждались вопросы подключения объектов в Мамулино-3 к инженерным и газораспределительным сетям. Сейчас идет процесс передачи котельной в этом микрорайоне в собственность города Твери. Игорь Руденя поставил задачу наладить газоснабжение домов в Мамулино-3 к следующему отопительному сезону.









