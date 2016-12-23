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23.12.2016 09:45 В Ржеве сдан в эксплуатацию новый трёхэтажный дом





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Новый трехэтажный дом «вырос» в районе «Победа». Строительство здесь началось в 2015 году. Спроектировать и ввести в строй его удалось за год, а вот те, кто сегодня перешли порог новых квартир ждали этого дня намного дольше.



Ключи от новых квартир получили 78 человек. Дом комфортный, теплый. Построен с применением новых технологий. Гарантия от застройщика – 5 лет.

Внутри проведены отделочные работы, установлены пластиковые окна и индивидуальное газовое отопление. Сергей Соловьев с семьей до этого жил в аварийном доме в деревне Образцово. Таких условий и не знали. Все удобства были на улице, а в угловой квартире всегда гулял ветер. Поэтому свое новое жилье семья полюбила сразу.



Ржевский район участвует в федеральной программе «по переселению из ветхого и аварийного жилья» с 2013 года. За это время здесь построено 4 дома, заселены 209 человек.



В последних числах декабря в эксплуатацию введут еще один дом. Программа продолжится и в следующем году. Уже в сентябре новые квартиры получат 65 человек.









