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23.12.2016 09:46 Владельцев снегоходов ждет массовая проверка





Фото Василий Смирнов за рулем снегохода уже более 20 лет. В зимнее время прогулки на таком транспорте для него своеобразное хобби. Как законопослушный гражданин соблюдает все правила.



А для Александра Кулагина снегоход – рабочий транспорт. В день, егерю Кушалинского охотхозяйства приходится объезжать территорию до 70 километров - то зверей покормить, то волков отгонять.



Госинспектор проверяет идентификационные номера, состояние гусениц, уровень масла в двигателе, а также исправность световой и звуковой сигнализации. Если техосмотр пройти не удалось, на устранение всех неполадок дается неделя, а затем владельца ждет повторная процедура.



В случае отсутствия прав на управление снегоходом, водителю будет выписан штраф. Так же, в случае нарушения законодательства, мотосредства задерживают и помещают на штрафстоянку. С целью выявления нарушений в Тверской области проводят операцию « Снегоход».



Запланировано более 300 рейдов. Инспекторы не только проверят документы, но и проведут профилактические беседы.









