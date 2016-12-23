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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





23.12.2016 09:47 
В Твери прошел ежегодный студенческий бал

В Твери прошел ежегодный студенческий бал

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К выходу на сцену готовятся романтичные дамы в вечерних нарядах. Каждый продуман до мелочей. На несколько часов учебная аудитория превратилась в светский салон 19 века. Студентки колледжа транспорта и сервиса готовятся выступить в роли Наташи Ростовой, Татьяны Лариной и княжны Мэры. Девушки долго подбирали костюмы, прически делали больше 2-х часов.

Идея литературного бала вызвала большой отклик среди студентов. В Тверской области более 5 тысяч учащихся колледжей и ссузов. В этом году они стали участниками множества акций и проектов, самые яркие из них: «Моя профессия», смотр-конкурс агитбригад и Комнат боевой славы. Добиваясь высоких результатов в учебе, занимаясь спортом и творчеством, молодежь создает фундамент для будущей карьеры, считают педагоги.

На балу наградили победителей конкурсов профессионального мастерства. По итогам года лучшими стали студенты из Твери, Калашникова, Западной Двины и Бежецка.


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