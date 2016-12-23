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23.12.2016 09:47 В Твери прошел ежегодный студенческий бал





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К выходу на сцену готовятся романтичные дамы в вечерних нарядах. Каждый продуман до мелочей. На несколько часов учебная аудитория превратилась в светский салон 19 века. Студентки колледжа транспорта и сервиса готовятся выступить в роли Наташи Ростовой, Татьяны Лариной и княжны Мэры. Девушки долго подбирали костюмы, прически делали больше 2-х часов.



Идея литературного бала вызвала большой отклик среди студентов. В Тверской области более 5 тысяч учащихся колледжей и ссузов. В этом году они стали участниками множества акций и проектов, самые яркие из них: «Моя профессия», смотр-конкурс агитбригад и Комнат боевой славы. Добиваясь высоких результатов в учебе, занимаясь спортом и творчеством, молодежь создает фундамент для будущей карьеры, считают педагоги.



На балу наградили победителей конкурсов профессионального мастерства. По итогам года лучшими стали студенты из Твери, Калашникова, Западной Двины и Бежецка.









