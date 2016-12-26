Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.12.2016 09:18 
Слушатели Тверского филиала московского университета МВД России принесли присягу на верность Родине

Слушатели Тверского филиала московского университета МВД России принесли присягу на верность Родине

Фото  Видео репортаж Видео
Позади у курсантов полгоды учебы, они прошли переподготовку и получили новую специальность.

На верность профессии и правопорядка в этот день присягнули 149 полицейских. Все они получили свидетельства об окончании полугодового обучения.

За время обучения слушатели, в большинстве это уже действующие полицейские с высшим образованием, освоили правовые дисциплины, огневую, строевую подготовку. Ксения Крупина из Иванова полицейский -кинолог планирует совершенствовать свои знания и дальше.

Тверской филиал университета МВД имени Кикотя возобновил свою работу в 2015 году приказом МВД России. За это время уже выпустилось больше 500 слушателей. Помимо тверских полицейских, в Верхневолжье проходили полутора годовое обучение сотрудники МВД из Ивановской и Костромской областей. В следующем году план набора будет увеличен - тверской филиал ждет на профессиональную подготовку слушателей из Ярославля и Великого Новгорода.

В ближайшее время все выпускники тверского филиала вернутся в территориальные органы внутренних дел по своим областям, откуда их направили на учебу. Уже на практике полицейские будут реализовывать полученные знания.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.