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26.12.2016 09:18 Слушатели Тверского филиала московского университета МВД России принесли присягу на верность Родине





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Позади у курсантов полгоды учебы, они прошли переподготовку и получили новую специальность.



На верность профессии и правопорядка в этот день присягнули 149 полицейских. Все они получили свидетельства об окончании полугодового обучения.



За время обучения слушатели, в большинстве это уже действующие полицейские с высшим образованием, освоили правовые дисциплины, огневую, строевую подготовку. Ксения Крупина из Иванова полицейский -кинолог планирует совершенствовать свои знания и дальше.



Тверской филиал университета МВД имени Кикотя возобновил свою работу в 2015 году приказом МВД России. За это время уже выпустилось больше 500 слушателей. Помимо тверских полицейских, в Верхневолжье проходили полутора годовое обучение сотрудники МВД из Ивановской и Костромской областей. В следующем году план набора будет увеличен - тверской филиал ждет на профессиональную подготовку слушателей из Ярославля и Великого Новгорода.



В ближайшее время все выпускники тверского филиала вернутся в территориальные органы внутренних дел по своим областям, откуда их направили на учебу. Уже на практике полицейские будут реализовывать полученные знания.









