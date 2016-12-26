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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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26.12.2016 09:19 
В Тверской области усилят меры безопасности в праздничные дни

В Тверской области усилят меры безопасности в праздничные дни

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов. В центре внимания вопросы обеспечения комплексной безопасности в период новогодних праздников. В регионе в это время будут работать многие службы в усиленном режиме. Причем не только экстренные, но и социальные, а так же дорожники.

В Тверской области усилят меры безопасности в праздничные дни. Повышенная готовность должна быть по всем направлениям, отметил на селекторном совещании Игорь Руденя.

Особое внимание уделят противопожарным мерам. Усилится контроль за использованием пиротехнической продукции. В регионе определены 40 стационарных точек торговли пиротехникой и 91 площадка для запуска фейерверков.
В новогодние каникулы в учреждениях культуры пройдет более трех тысяч праздничных мероприятий. Большинство - с участием детей и молодежи. Их безопасность - на контроле у сотрудников МЧС.
Губернатор говорил и об организации перевозок детей и подростков на территориях муниципальных образований и за пределами области.

Игорь Руденя определил направления, которые требуют повышенного внимания. Усилен контроль в сферах образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, ЖКХ, дорожном секторе.

На совещании также обсуждались вопросы содержания дорог. Их обслуживание в праздники будет проходить в обычном, а при необходимости – в усиленном режиме.


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