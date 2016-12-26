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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.12.2016 09:19 
В Тверской области введены меры по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ

В Тверской области введены меры по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ

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Это связано с сезонным ростом заболеваемости вирусными инфекциями. Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о введении в регионе ограничительных мер. Так масочный режим вводится на предприятиях торговли, связи, в аптеках, других местах с массовым пребыванием.

Выражение лиц здесь читают по глазам. В детской клинической больнице №1 Твери дышать сквозь ткань уже привыкли. В медицинских учреждениях введен масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты обязаны все сотрудники от главврача до медсестер.

Обязательны защитные повязки и для всех посетителей. Людмила Дроздова привела на прием к педиатру внука Макара. Хорошо знает всё о гигиене.

По информации Роспотребнадзора, на этой неделе на территории Тверской области было зарегистрировано 10 с половиной тысяч больных ОРВИ. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 31%, среди школьников на 34%. Высокие показатели в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Конакове и Весьегонске. Принимаются необходимые меры по профилактике.

Поликлиники перешли на 6-тидневку, а число телефонов для вызовов врачей на дом возросло. Если понадобится, в больницах увеличат количество коек. В период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями в медицинских учреждениях, аптеках, торговых центрах введены предупредительные меры.

Медики советуют: маску необходимо менять каждые два часа. Иначе никакого эффекта не будет. Также необходимо мыть руки или носить с собой в сумочке дезинфицирующие средства.

Избежать заболевания помогут также здоровое питание и прогулки на свежем воздухе. На морозе вирусы быстро сдаются.


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