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26.12.2016 09:19 Помощь требуется жительнице Тверской области Элине Мусиной





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ГТРК «Тверь» и Русфонд продолжают благотворительную акцию, вместе мы помогаем детям с тяжелыми заболеваниями

Сегодня помощь требуется жительнице Тверской области Элине Мусиной. У нее детский церебральный паралич. Девочке необходим курс реабилитации в московской клинике, но лечение там платное. Вместе мы поможем Элине! Для этого нужно отправить слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно.



Свои слёзы от окружающих Ирина привыкла прятать. Но без них вспоминать события десятилетней давности она не может. После пожара семья Мусиных осталась без крова над головой. Потом рождение долгожданного малыша едва не обернулось трагедией - в реанимации оказались и мама, и новорожденная Элина. После того как девочку спасли, ей поставили диагноз "врожденный порок сердца". Отставания в развитии очень скоро стали заметны. Пока семья готовилась к операции, порок начал закрываться самостоятельно и кардиолог посоветовал обратиться к неврологу. Так Элечке поставили диагноз "детский церебральный паралич". С того момента девочку стали активно лечить. Сначала в лучших реабилитационных центрах Узбекистана, где живёт бабушка - мама Ирины. Дважды оперировали в специализированных центрах России. Девочка стала лучше держать голову, передвигаться с поддержкой, но обслужить себя самостоятельно без помощи взрослых Элечка пока не может. Мешает скованность мышц руки и ног. Элину берут на лечение в институт медицинских технологий, куда обратилась ее мама. Но на лечение у семьи-погорельцев, до сих пор восстанавливающих свой дом, нет денег.



Стоимость лечения – 199 620 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 109 620 руб. Группа строительных компаний ВИС внесет 50 000 руб. Не хватает 40 000 руб. Для помощи Элине отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.



Элина учится в третьем классе, с удовольствием смотрит кулинарные программы, а на прогулке вместе с мамой кормит голубей. Она пока не может рассказать о своих мечтах, но ее мама Ирина верит в добрых людей и чудо.



Для того, чтобы приблизится к исполнению заветного желания этой семье не хватает 40 000 руб. Именно эту сумму просим собрать телезрителей ГТРК «Тверь». Ведь это так просто — взять в руки телефон, отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Каждый из нас в эти предновогодние дни может стать добрым волшебником и подарить Элине шанс сделать свои первые шаги, научиться говорить и стать самостоятельнее.









