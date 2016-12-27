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27.12.2016 09:08 
С рабочем визитом в Тверской области побывал руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт

С рабочем визитом в Тверской области побывал руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт

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Вместе с губернатором Игорем Руденей и заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Владимиром Васильевым он проинспектировали ход работ на развязке, на подъезде к Твери со стороны Санкт - Петеребурга, на 179 километре трассы М-10.

Новая схема движения мало напоминает прежнюю. Постоянные пробки на въезде в Тверь, "у танка" теперь собираться. Здесь построена разноуровневая развязка, два путепровода, дорожное полотно стало четырех- и шестиполосное, а светофоров нет вообще. Убран опасный левый поворот на трассу из деревни Дмитрово-Черкассы и увеличена пропускную способность. Этот участок дороги в сутки беспрепятственно теперь смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей.

Ход работ на 179 километре трассы М-10 проверил руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт. Вместе с губернатором Игорем Руденей и заместителем председателя Государственной Думы России Владимиром Васильевым они оценили качество дорожного полотна. Гарантия на асфальтовое покрытие - не менее 4 года. А готовность развязки - стопроцентная. Роман Старовойт также поблагодарил главу региона на быстрое решение всех вопросов, связанных с оформлением земли под строительство

Кроме беспрепятственного движения автомобилей, продумано все и для безопасного передвижения пешеходов. Установлено барьерное ограждение и наружное электроосвещение.

Еще один плюс для региона. Проезд в деревню Николо-Малица и Дмитровы Черкассы теперь осуществляется без пересечения федеральной трассы.

Масштабная реконструкция федеральной трассы М-10 на территории Тверской области продолжается. В августе этого года открыли объезд Торжка, планируют ввести в эксплуатацию развязку на Старицком шоссе.


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