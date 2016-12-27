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27.12.2016 09:08 Глава региона Игорь Руденя с рабочей поездкой посетил Бежецкий район





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В программе посещения первичное сосудистое отделение местной ЦРБ, школы номер 4 имени Бурова, предприятие "Бежецксельмаш".



Бежецкий район - динамично развивающийся муниципалитет, являющийся лидером Верхневолжья по ряду экономических и бюджетных показателей. Муниципалитет перспективен, прежде всего, как сельскохозяйственный центр. Областная власть готова оказывать поддержку в этой сфере.



По итогам рабочей поездки принято решение о ремонте участка дороги по улице Пролетарская и Остречинскому переулку. По ним должен проходить объезд центра города для большегрузных автомобилей. Но из-за плохого состояния крупногабаритный транспорт выбирает маршрут по другим городским улицам. Для восстановления объездного пути требуется порядка 39 млн. рублей. Область готова содействовать в ремонте. На встречах с лидерами общественного мнения, депутатами, ветеранами тема ремонта дороги поднималась неоднократно. Так же как и тема газификации. О том, когда голубое топливо придет в деревню Фралево, вопрос губернатору задала пенсионерка Ольга Демченко.



Межпоселковый газопровод, который обещают построить уже к концу 2017 года к деревням Фралево, Жохово и Алабузино даст возможность газифицировать 147 жилых домов, в которых проживает порядка 400 людей, ряд социальных, культурных и сельскохозяйственных объектов. Финансирование работ составляет более 17 млн рублей. Еще один вопрос озвученный губернатору на приёме граждан - необходимость ремонта детского отделения ЦРБ. И в этом региональное правительство готово помочь. В центральной районной больнице Игорь Руденя ознакомился с работой и первичного сосудистого центра, который принимает пациентов из 12 муниципалитетов Верхневолжья.



А вот на примере средней школы №4 имени Бурова губернатор познакомился с работой центра дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями. Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма, развитие творческих способностей - приоритеты в работе этого учебного заведения. Одним из последних пунктов рабочей поездки стало посещение Бежецксельмаша. Сенозаготовительная и почвообрабатывающая техника, произведенная здесь, пользуется спросом в 80 регионах России от Калининграда до Дальнего Востока, до 20 % продукции уходит на экспорт в Казахстан. Делясь впечатлениями от посещения предприятия, Игорь Руденя отметил, что в будущем оно сможет рассчитывать на помощь из фонда промышленности Тверской области.









