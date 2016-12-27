Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
:


Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.12.2016 09:08 
Глава региона Игорь Руденя с рабочей поездкой посетил Бежецкий район

Глава региона Игорь Руденя с рабочей поездкой посетил Бежецкий район

Фото  Видео репортаж Видео
В программе посещения первичное сосудистое отделение местной ЦРБ, школы номер 4 имени Бурова, предприятие "Бежецксельмаш".

Бежецкий район - динамично развивающийся муниципалитет, являющийся лидером Верхневолжья по ряду экономических и бюджетных показателей. Муниципалитет перспективен, прежде всего, как сельскохозяйственный центр. Областная власть готова оказывать поддержку в этой сфере.

По итогам рабочей поездки принято решение о ремонте участка дороги по улице Пролетарская и Остречинскому переулку. По ним должен проходить объезд центра города для большегрузных автомобилей. Но из-за плохого состояния крупногабаритный транспорт выбирает маршрут по другим городским улицам. Для восстановления объездного пути требуется порядка 39 млн. рублей. Область готова содействовать в ремонте. На встречах с лидерами общественного мнения, депутатами, ветеранами тема ремонта дороги поднималась неоднократно. Так же как и тема газификации. О том, когда голубое топливо придет в деревню Фралево, вопрос губернатору задала пенсионерка Ольга Демченко.

Межпоселковый газопровод, который обещают построить уже к концу 2017 года к деревням Фралево, Жохово и Алабузино даст возможность газифицировать 147 жилых домов, в которых проживает порядка 400 людей, ряд социальных, культурных и сельскохозяйственных объектов. Финансирование работ составляет более 17 млн рублей. Еще один вопрос озвученный губернатору на приёме граждан - необходимость ремонта детского отделения ЦРБ. И в этом региональное правительство готово помочь. В центральной районной больнице Игорь Руденя ознакомился с работой и первичного сосудистого центра, который принимает пациентов из 12 муниципалитетов Верхневолжья.

А вот на примере средней школы №4 имени Бурова губернатор познакомился с работой центра дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями. Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма, развитие творческих способностей - приоритеты в работе этого учебного заведения. Одним из последних пунктов рабочей поездки стало посещение Бежецксельмаша. Сенозаготовительная и почвообрабатывающая техника, произведенная здесь, пользуется спросом в 80 регионах России от Калининграда до Дальнего Востока, до 20 % продукции уходит на экспорт в Казахстан. Делясь впечатлениями от посещения предприятия, Игорь Руденя отметил, что в будущем оно сможет рассчитывать на помощь из фонда промышленности Тверской области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.