Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.12.2016 12:29 
В областной столице прошла региональная конференция Тверского отделения партии "Единая Россия"

В областной столице прошла региональная конференция Тверского отделения партии Единая Россия

Фото  Видео репортаж Видео
Здесь были подведены итоги очередного этапа отчетно-выборной кампании, которая проводилась в 43-х местных партийных ячейках.

С минуты молчания по погибшим в воскресной авиакатастрофе военнослужащим, артистам ансамбля имени Александрова, общественным деятелям и журналистам началась региональная конференция Тверского отделения партии "Единая Россия". Этот форум - завершающий. Здесь подвели итоги, наметили планы на будущий год. Главный вопрос - выборы секретаря. Ранее региональное отделение партии возглавлял Владимир Васильев. Был налажен эффективный контроль за использованием бюджетных средств, а также налажено взаимодействие с активом региона - волонтерами и предпринимателями. Совместную работу в этом направлении решено развивать и далее.

На должность секретаря претендовали два кандидата - депутат областного парламента Константин Буевич и ректор Тверской сельскохозяйственной академии Олег Балаян. По итогам тайного голосования большинство делегатов отдали своё предпочтение кандидатуре Олега Балаяна.

По словам участников конференции у Олега Балаяна богатый опыт партийной работы - на выборах в этом году ему было доверено возглавить штаб по выборам высшего должностного лица области. С этой задачей он справился весьма успешно.

На сегодняшний день региональное отделение партии "Единая Россия" одно из самых многочисленных общественных областных объединений. В его составе свыше 15-ти тысяч членов.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.