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27.12.2016 12:29 В областной столице прошла региональная конференция Тверского отделения партии "Единая Россия"





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Здесь были подведены итоги очередного этапа отчетно-выборной кампании, которая проводилась в 43-х местных партийных ячейках.



С минуты молчания по погибшим в воскресной авиакатастрофе военнослужащим, артистам ансамбля имени Александрова, общественным деятелям и журналистам началась региональная конференция Тверского отделения партии "Единая Россия". Этот форум - завершающий. Здесь подвели итоги, наметили планы на будущий год. Главный вопрос - выборы секретаря. Ранее региональное отделение партии возглавлял Владимир Васильев. Был налажен эффективный контроль за использованием бюджетных средств, а также налажено взаимодействие с активом региона - волонтерами и предпринимателями. Совместную работу в этом направлении решено развивать и далее.



На должность секретаря претендовали два кандидата - депутат областного парламента Константин Буевич и ректор Тверской сельскохозяйственной академии Олег Балаян. По итогам тайного голосования большинство делегатов отдали своё предпочтение кандидатуре Олега Балаяна.



По словам участников конференции у Олега Балаяна богатый опыт партийной работы - на выборах в этом году ему было доверено возглавить штаб по выборам высшего должностного лица области. С этой задачей он справился весьма успешно.



На сегодняшний день региональное отделение партии "Единая Россия" одно из самых многочисленных общественных областных объединений. В его составе свыше 15-ти тысяч членов.









