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28.12.2016 09:07 Сегодня в селе Беле-Кушальское открыли мемориальную доску в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны





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Здесь имена 45 солдат. Все они служили плечом к плечу в одной дивизии, многие сложили свои головы в боях за Родину.



Без особых торжественных церемоний и, кажется, даже по-семейному в селе Беле-Кушальское открывают мемориальную доску погибшим в годы Великой Отечественной Войны. О том, что их односельчане ушли в 41- ом на фронт местные жители знали, но имена тех, кто отдал жизнь за Победу были известны далеко не все. Восстановить забытые страницы истории помог краевед Владимир Пяткин. Оказывается, что на территории села формировалась 247 стрелковая дивизия, в которую и вошли уроженцы Беле-Кушальского.



На мемориальной доске - 45 имен бойцов 247 дивизии. Как видно здесь много однофамильцев. Курковы, Дружинины, Сурковы. На войну наши земляки уходили семьями.



Сестры Дружинины Вера и Зинаида ушли на фронт добровольно, правда попали в разные подразделения. Были санитарками. Обе дошли до Победы и вернулись на малую Родину.



27 декабря 41 года 247 - ая после завершения формирования принимала участие в боях в составе Красной Армии на Центральном и Западном фронтах - в боях за Калинин, Старицу, Ржев. Освобождала Рославль, за что и получила почетное наименование - Рославльская.



Боевой путь дивизии и жизнь односельчан Владимир Пяткин описал в соей книге. Работа над изданием шла три года. И сегодня вернувшиеся из небытия страницы истории - в руках молодого поколения. Чтобы знали и помнили. Из 45 бойцов - 27 человек остаются без вести пропавшие. В книги про низ буквально по строчке. Владимир Пяткин надеется, что информацию о них обязательно найдет и посветит героям еще одну книгу.









