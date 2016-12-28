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28.12.2016 09:08 
Десятки автомобилей выстроили в форме снежинки

Десятки автомобилей выстроили в форме снежинки

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Тверские водители в преддверие нового года устроили автомобильную акцию-поздравление всех тверичан с наступающим Новым годом

Все действие происходило ночью на парковке одного из гипермаркетов на окраине Твери. Здесь организаторы акции собрали 130 транспортных средств. Между надписями «2017» и «ТВЕРЬ» так же сложенных из автомобилей – десятки машин выстроились в форме снежинки. Съемки вели с высоты птичьего полета с использованием квадрокоптера. На то, чтобы собраться, организоваться и выстроиться, у участников ушло три часа.


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