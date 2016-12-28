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28.12.2016 09:09 В Тверской области начался сезон зимней рыбалки





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Любители этого времени препровождения отправились на реки и озера, чтобы посидеть с удочкой у лунки. В связи с этим сотрудники ГИМС провели рейд по местам наибольшего скопления рыбаков.



Водоем в районе села Городня, Конаковского района излюбленное место для рыбалки. По выходным, говорят сотрудники ГИМС, здесь яблоку негде упасть. Поэтому патруль спасателей ежедневно объезжает территорию.



Для этого это рыбака- ловить рыбку– отдых. И улов здесь не главное. Однако, отдыхая, не следует забывать и о мерах безопасности.



Старший инспектор Евгений Оленев рассказывает рыбакам ,как вести себя в чрезвычайной ситуации, какие спасательные средства иметь, отправляясь на рыбалку, вручает памятку о мерах безопасности на льду. Олег Николаевич с другом- рыбаки со стажем. Прежде чем выходить на лед, обследуют территорию.



В ходе рейда инспекторы проверяют толщину ледяного покрова.

Несколько секунд и бур провалился, что говорит о недостаточной толщине - всего несколько сантиметров. Однако на середине будет еще меньше.

По словам сотрудников Гимс безопасным считается лед толщиной не менее 10 см, Однако эти правила не распространяются на те места , где на лед выходят рыбаки многочисленными группами



Определить толщину можно и на глаз. Если лед прозрачный и имеет зеленоватый оттенок- то он считается прочным. В этом году уже пострадали более 60 человек. 29 удалось спасти. Сотрудники Гимс призывают всех любителей зимней рыбалки быть осторожнее.









