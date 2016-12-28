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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.12.2016 09:09 
С 15-го декабря Почта России и Федеральная таможенная служба дали старт упрощенному оформлению посылок на экспорт

С 15-го декабря Почта России и Федеральная таможенная служба дали старт упрощенному оформлению посылок на экспорт

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Это реальные шаги в сторону поддержки российского бизнеса и смягчения административных барьеров.

Теперь российские экспортеры, которые работают по упрощенной системе налогообложения, а также те, кому при вывозе товаров не требуется возмещение НДС, могут использовать в качестве таможенной декларации почтовую декларацию. Эти документы использует Всемирный почтовый союз для проведения таможенных процедур. Благодаря нововведению оформление товаров на экспорт занимает всего несколько минут. Для того, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой таможенного оформления товаров, отправителю нужно зайти на сайт export.pochta.ru и заполнить почтовую декларацию, которой будет присвоен уникальный код. После этого нужно принести распечатанную декларацию вместе с посылкой в центр выдачи и приема посылок. Сейчас в России действует более 450 таких центров, в Твери их четыре. Оператор при приеме посылки просканирует штрих-код на декларации, и все данные попадут в систему. Важно, что отправителю не придется приходить в таможенные органы: Почта России в рамках электронного обмена отправит данные о посылке в таможню, которая в свою очередь принимает решение о почтовом отправлении без таможенного досмотра. На Почте рассчитывают, что это решение облегчит доступ российских товаров на международные рынки, а значит, и поможет развитию российского бизнеса.


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