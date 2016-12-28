Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.12.2016 09:10 
В микрорайоне Радужный открылся новый офис врача общей практики

В микрорайоне Радужный открылся новый офис врача общей практики

Фото  Видео репортаж Видео
Это филиал поликлиники № 1 7 городской клинической больницы. Этого события жители ждали около 4 лет. Медицинскую помощь здесь смогут получать около 10 тысяч человек.

Новый врачебный офис на улице Хромова -это два кабинета для приема больных, перевязочная, смотровая, процедурный кабинет. Пациентов посменно принимают 4 врача общей практики, сейчас составляется график работы для узких специалистов - это кардиолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Раньше жители микрорайона обслуживались в поликлинике №1 7 горбольницы.

Офис врача общей практики будет обслуживать более полторы тысячи жителей микрорайона. Помещение под его размещение, а также оборудование и ремонт выполнили на региональные средства - благодаря единовременной субсидии в размере 14 миллионов рублей.

Сейчас в "Радужном" проживает более 4 тысяч человек, но в перспективе микрорайон будет расширяться. Поэтому офис оснащен с расчетом на то, чтобы обслуживать и большее количество пациентов.
В Тверской области сегодня 267 офисов врачей общей практики, в большинстве это медицинские учреждения в сельской местности. Их потребность остается востребованной.

В новом врачебном офисе созданы все условия и для маломобильных людей. Оборудована входная группа, здесь есть не только пандус, но и специальная кнопка вызова медицинского персонала. Она достойно узнаваема и расположена на удобном расстоянии для инвалида – колясочника.

Потребность в таких современных и доступных офисах врачей общей практики - филиалов городских поликлиник в Твери есть, особенно в новых микрорайнах. Планируется, что подобные врачебные офисы откроются и для обслуживания детей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.