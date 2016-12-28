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28.12.2016 09:10 В микрорайоне Радужный открылся новый офис врача общей практики





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Это филиал поликлиники № 1 7 городской клинической больницы. Этого события жители ждали около 4 лет. Медицинскую помощь здесь смогут получать около 10 тысяч человек.



Новый врачебный офис на улице Хромова -это два кабинета для приема больных, перевязочная, смотровая, процедурный кабинет. Пациентов посменно принимают 4 врача общей практики, сейчас составляется график работы для узких специалистов - это кардиолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Раньше жители микрорайона обслуживались в поликлинике №1 7 горбольницы.



Офис врача общей практики будет обслуживать более полторы тысячи жителей микрорайона. Помещение под его размещение, а также оборудование и ремонт выполнили на региональные средства - благодаря единовременной субсидии в размере 14 миллионов рублей.



Сейчас в "Радужном" проживает более 4 тысяч человек, но в перспективе микрорайон будет расширяться. Поэтому офис оснащен с расчетом на то, чтобы обслуживать и большее количество пациентов.

В Тверской области сегодня 267 офисов врачей общей практики, в большинстве это медицинские учреждения в сельской местности. Их потребность остается востребованной.



В новом врачебном офисе созданы все условия и для маломобильных людей. Оборудована входная группа, здесь есть не только пандус, но и специальная кнопка вызова медицинского персонала. Она достойно узнаваема и расположена на удобном расстоянии для инвалида – колясочника.



Потребность в таких современных и доступных офисах врачей общей практики - филиалов городских поликлиник в Твери есть, особенно в новых микрорайнах. Планируется, что подобные врачебные офисы откроются и для обслуживания детей.









