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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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28.12.2016 09:10 
Тверской академической театр драмы празднует сразу три важных даты

Тверской академической театр драмы празднует сразу три важных даты

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95 лет назад сложилась первая профессиональная труппа артистов, через 20 лет театр получил постоянную прописку. А вся его история сейчас отражена в виртуальном музее. У него тоже юбилей.

Народный артист России Константин Юченков служит в тверском театре драмы 42 года и утверждает, что существенно в нем ничего не изменилось. Здание - памятник архитектуры - постройки 1951 года. Фрески, лепнина - всё говорит о советском периоде. Лишние сейчас детали приходится декорировать.

В кармане у большой сцены, как и 65 лет назад, хранятся декорации. Лишь для идущих спектаклей - их больше 30.

Капитально здание ремонтировали в 70-ых годах. Однако технически оно оснащено по-современному. Первый сезон на большой сцене новый планшет или покрытие. Круг теперь вертится с заданной скоростью. Кроме того, каблуки актрис теперь не застревают. Еще одно новшество этого года - репетиционная. Здесь актеры начинают работать над ролями.

Первая профессиональная труппа тверского театра драмы была сформирована еще 95 лет назад. Однако афиши, программки, документы, которые удалось сохранить, относятся к более позднему времени.

В Твери в разные годы играли Алексей Грибов и Юрий Яковлев. Ставили спектакли Георгий Товстоногов и Галина Волчек. Сохранились уникальные фотографии актеров, которых не помнят даже театральные старожилы. Энтузиасты взялись разобрать архив.

К "расследованию" подключились и зрители, причем, из разных городов страны. Это стало возможным год назад, как только заработал виртуальный музей.

Каталог спектаклей начинается с 56-ого года. Есть видео и рассказы об актерах - юбилярах. Проект рассчитан не на один год.


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