Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.12.2016 09:11 
В Твери появился свой отряд военно- патриотического движения " Юнармия"

В Твери появился свой отряд военно- патриотического движения Юнармия

Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня в него вступили 20 школьников областной столицы Им вручили значки с изображением орла и звезды - символами юнармейцев. Впереди их ждет большая патриотическая работа, а лучшие примут участие в параде Победы на Красной площади.

Несколько минут до начала торжественной церемонии. Будущие юнармейцы повторяют слова клятвы. Для этих ребят попасть в ряды военно- патриотического движения - давняя мечта.

Ярко- красные береты и толстовки, брюки и высокие берцы песочного цвета. Это форма движения " Юнармия". Есть и своя атрибутика - орел и звезда Минобороны.

Движение "Юнармии" образовано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Первыми юнармейцами стали ребята из Москвы. Но сейчас объединение уверенно развивается уже во всех 85 субъектах, в том числе и в Тверском регионе. На сегодняшний день активно работают три отряда в Зато Озерном, Торжке, Лесном. Сейчас появился 4- куда входят воспитанники военно- патриотического объединения " Сокол". Эти ребята участники многих городских событий. Их называют ротой почетного караула. Самому маленькому юнармейцу всего 7 лет, но он уверенно держится среди своих взрослых товарищей.

Представители объединения " Сокол " уже побывали на пером слете Юнармейцев, проходившем в мае этого года. Около 500 делегатов со всей России.

Ребята поехали на слет не с пустыми руками. Специально для министра обороны Сергея Шойгу они связали танк.

После церемонии напутственные слова и вручение значков. Теперь у ребят будет своя программа, по которой они будут заниматься. По итогам года лучшие юнармейцы войдут в состав сводного отряда, который примет участие в параде Победы 9 мая.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.