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28.12.2016 09:11 В Твери появился свой отряд военно- патриотического движения " Юнармия"





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Сегодня в него вступили 20 школьников областной столицы Им вручили значки с изображением орла и звезды - символами юнармейцев. Впереди их ждет большая патриотическая работа, а лучшие примут участие в параде Победы на Красной площади.



Несколько минут до начала торжественной церемонии. Будущие юнармейцы повторяют слова клятвы. Для этих ребят попасть в ряды военно- патриотического движения - давняя мечта.



Ярко- красные береты и толстовки, брюки и высокие берцы песочного цвета. Это форма движения " Юнармия". Есть и своя атрибутика - орел и звезда Минобороны.



Движение "Юнармии" образовано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Первыми юнармейцами стали ребята из Москвы. Но сейчас объединение уверенно развивается уже во всех 85 субъектах, в том числе и в Тверском регионе. На сегодняшний день активно работают три отряда в Зато Озерном, Торжке, Лесном. Сейчас появился 4- куда входят воспитанники военно- патриотического объединения " Сокол". Эти ребята участники многих городских событий. Их называют ротой почетного караула. Самому маленькому юнармейцу всего 7 лет, но он уверенно держится среди своих взрослых товарищей.



Представители объединения " Сокол " уже побывали на пером слете Юнармейцев, проходившем в мае этого года. Около 500 делегатов со всей России.



Ребята поехали на слет не с пустыми руками. Специально для министра обороны Сергея Шойгу они связали танк.



После церемонии напутственные слова и вручение значков. Теперь у ребят будет своя программа, по которой они будут заниматься. По итогам года лучшие юнармейцы войдут в состав сводного отряда, который примет участие в параде Победы 9 мая.









