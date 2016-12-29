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29.12.2016 09:17 Как прочитать по узору на ковре историю рода и что такое дэЭли





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Об этом всем желающим расскажут сотрудники московского музея кочевой культуры.



Все экспонаты можно трогать руками, а сотрудники музея на время экскурсии превращаются в жителей Севера, степи или пустыни. Егор Староверов принимает гостей в своей монгольской юрте. Рассказывает, чем занимаются, что едят и что носят кочевники. Современная верхняя одежда у монголов одинакова во все времена года - это дээли. Халат многофункциональный, он еще и одеяло, а иногда и подушка.



На пояс плотно наматывают яркий кушак. Бывает, что кочевники находятся до десяти дней в пути и кушак становится для наездников единственным лекарством от боли в спине. В юрте киргизов главный атрибут - ковер. Считается, что в их орнаментах зашифрована история кочующей семьи. Еще один предмет - плетка - камчи, ее киргизы используют не только , чтобы погонять коня, но и как основной предмет в играх и свадебных обрядах.



Если киргизы кочуют на верблюдах, то, например, чукчи не мыслят своей жизни без оленей. Там говорят: "Если от человека уходит олень, вместе с оленем уходит счастье".



Хозяйка чума - женщина.Это ее территория и собственность. Мужчинам принадлежит вся тундра и олени вокруг.



И если днем в чуме -жарко, то ночью без огня все промерзает. Поэтому спят в тканевых палатках и одетыми. И если хозяйка укрывается одной шубой, то мужчине положено две - своя и женская. Для того , чтобы он помнил, что находится на женской территории. В отличие от нас, северные народы Новый Год не отмечают. Сейчас у них полярная ночь и до минус 60 градусов вне чума. Первый праздник в году " День оленевода" пройдет только в конце февраля , когда чуть потеплеет. Отмечать будут традиционно с танцами и песнями под звуки бубна и варгАна.









