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29.12.2016 09:18 Инспекторы ГИБДД провели для тверских автомобилистов необычную акцию





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Вместе с людьми в форме на дорогах Твери дежурили Дед Мороз и Снегурочка.



В эти дни Дед Мороз и Снегурочка могут появиться в самых неожиданных местах, как, например, здесь на Советской площади, где в сопровождении инспекторов ГИБДД необычная парочка поздравляла с Новым Годом проезжающих мимо водителей. По словам самих автомобилистов, такая встреча и неожиданна, и приятна, потому что создает праздничное настроение, которое никому не хочется портить.



С таким же позитивом подходят к водителям и инспекторы ГАИ - сегодня они также, как и Дедушка Мороз, дарят водителям подарки. Главный - буклеты с правилами дорожного движения.

Цель акции в том, чтобы вместе с праздничным настроением водители помнили и о безопасности своей и окружающих. И не забывали соблюдать ПДД.

Появление Деда Мороза и Снегурочки на Советской площади притягивало внимание не только водителей, но и пешеходов, особенно маленьких, ведь встретить на улице сказочных героев и получить от них подарок можно только в канун Нового Года.



Акция областного УГИБДД с участием Деда Мороза и Снегурочки проходила только один день. За это время новогодний экипаж успел побывать на площади Терешковой и Капошвара, на улице Советской и в Заволжском районе.









