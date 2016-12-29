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29.12.2016 09:18 Современные технологии в помощь при подготовке к Новому году





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Не вышли из моды и украшения, сделанные своими руками.



Внести разнообразие в новогодние традиции можно при помощи украшений, сделанных собственными руками. Для этого подойдут ткань, дерево, бумага, немного корицы и шишки. Молодой дизайнер Евгения Кошкина проводит мастер-класс по изготовлению рождественского веночка, символа семейного очага. Несколько минут творчества и готов настоящий шедевр.



Наступающий Новый год пройдет под символом Огненного Петуха. Цветовой декор - красный, белый, оранжевый и желтый. Интерьер, елка и украшения должны быть в одном стиле. Для самых смелых - альтернативные варианты.



Сделать праздник незабываемым предлагает команда тверского научного центра «Технополис». Взяв на вооружение высокие технологии и 3Д печать, ребята изготавливают из нелидовской фанеры оригинальные новогодние игрушки. Проект разработан впервые. На разработку 3Д пазлов ушло несколько недель. В день лазерный станок вырезает до 500 деталей.



На некоторых украшениях делают надписи из золотой фольги. Такая идея, весьма популярная в Европе, пришлась по душе и тверитянам.



3Д елочные украшения – это уже реальность. Вооружившись фосфорисцирующей нитью, можно создать необычные снежинки и елочки. Такие новогодние игрушки создадут праздничное настроение и станут сюрпризом для друзей и близких.









