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29.12.2016 09:18 У жителей Чуприяновки большой праздник





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Настоящим новогодним подарком для них стало открытие нового детского сада. Здесь всё предусмотрено для развития малышей, группы просторные, игровые площадки безопасные. Всё это стало возможным благодаря активным действиям главы региона Игоря Рудени. По его поручению на завершение строительства было выделено около 68 миллионов рублей.



Глеб вместе со своей мамой приглашен на первую елку в новый детский сад. Здесь до школы ему предстоит провести полтора года насыщенной, интересной, беззаботной детсадовской жизни. Семья Луцык переехала в Чуприяновку, зная, что проблемы с устройством в детский сад сына и будущего малыша, который скоро родится, не возникнет.



"Огонёк", такое название получил детский сад, стал настоящим подарком для местных жителей, событием, которого ждали больше двух десятилетий.



Именно по поручению Игоря Рудени здесь были возобновлены работы. На завершение строительства этого детского сада потребовалось почти 69 миллионов рублей, которые были выделены из областного и муниципального бюджетов. Руководитель области несколько раз выезжал на место, чтобы лично проконтролировать ход работ, в качестве почётного гостя его пригласили на его открытие. Шефство над детским садом взял и председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков. Сегодня от его лица губернатор вручил игрушки для новых групп. Также Игорь Руденя передал поздравления от полпреда президента в ЦФО Александра Беглова.



Игорь Руденя поблагодарил главного подрядчика, которому пришлось в короткие сроки завершать строительство, устраняя при этом ошибки предшественника. Ну, а главная оценка, по словам губернатора, это улыбки детей.



Сейчас заведующая завершает формировать штат детского сада. Уже после новогодних праздников первые группы откроют двери и примут детей на адаптацию. Предполагается, что в списке будет 90 детей, всего же сад рассчитан на 110 мест.









