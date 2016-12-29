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29.12.2016 09:19 У тверских школьников начались зимние каникулы





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Многие учебные заведения именно на это время запланировали экскурсионные поездки. Все автобусные перевозки детей сейчас взяты под особый контроль.



Учащиеся младших классов одной из тверских школ играют на территории учебного заведения. Через несколько минут они отправятся на экскурсию. Дорога не близкая, поэтому педагогам придется воспользоваться услугами перевозчика. Чтобы не возникало проблем, руководство школы обращается в турагентство.



Однако это не отменяет постановление правительства 1177, которое наизусть знает каждый руководитель учебного заведения. Документ накладывает определенные обязанности - издается приказ, назначаются сопровождающие, проводят инструктаж. За жизнь и здоровье детей в путешествии несет ответственность и туристическая фирма, которая взяла на себя обязательства организовать экскурсии. Родители должны знать, что все организации, которые серьезно занимаются детским туризмом, имеют стандартный перечень разрешительных документов.



Конечно, прибегая к услугам агентства, родители понимают, что цена возрастет, но если выбирать, где дешево, уточняет Елена Грачевникова, могут возникнуть проблемы. Так, например, отправить детей на экскурсию в неисправном автобусе или с неподготовленным водителем. За 11 месяцев 2016 года на территории региона по вине водителей автобусов произошло 57 ДТП, в которых пострадали 109 человек. В преддверии Новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что контроль будет усилен.

Так, что выбирая развлечения для своих детей стоит задуматься довериться ли профессионалам, либо сэкономить, и не иметь никаких гарантий на безопасность.









