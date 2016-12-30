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30.12.2016 09:23 В кинотеатрах Тверского региона начался показ фильма «Ёлки-5»





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В этот раз в лирической комедии будут присутствовать уже полюбившиеся и новые герои.



Жители Твери торопятся в кинозал, где через несколько минут начнется просмотр долгожданного новогоднего фильма. Премьера прошла неделю назад, но ажиотаж вокруг новых «Елок» не утихает.



Дед Мороз, любовь, оливье и мандарины! Создатели приготовили для зрителей немало сюрпризов: волнующие воображение съёмки на околоземной орбите, участие в фильме прекрасного дуэта Ургант-Светлаков и новых героев – пингвинов. Такой фильм можно смотреть и взрослым, и детям.



Действия комедии, ставшей поистине народной, разворачиваются в разных городах. В клипе к песне «Начинаем отмечать» засветилась в буквальном смысле вся страна. Съемки проходили и в Тверской области.









