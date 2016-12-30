|
|
|
| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|30.12.2016 09:23
|Тверской школьник стал победителем форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», который прошел в Ярославле
Здесь собрались около 500 одаренных учеников со всей страны. Проект 11-классника из Твери признан одним из лучших и уже заинтересовал ученых.
«Месторождение талантов» - так называют тверскую школу №17. Здесь, в лаборатории «Электроники», под руководством опытного педагога Анатолия Митрофанова мальчишки и девчонки создают свои изобретения. Юные победители городских и всероссийских олимпиад по физике и математике научились решать задачи совсем не школьного уровня сложности.
11-классник Дмитрий Ичёткин с детства увлекался точными науками. Теперь - робототехникой. На Всероссийском форуме в Ярославле работал над кейсом атропоморфного робота, способного заменить человека. Его идеями применения нейроинтерфейсов заинтересовались в Курчатовском научно-исследовательском институте. Сейчас Дима разрабатывает новый проект дороги Москва-Санкт-Петербург.
Большинство деталей, корпусов и вспомогательных элементов проектируют и распечатывают на 3Д принтерах. А для макета транспорта будущего Твери сделали все расчеты.
В 17-й школе пошли на эксперимент: юных инженеров начали готовить уже в начальной школе. К пятому классу дети знают, как работает двигатель и устройство для дозарядки аккумуляторов.
Идеи талантливых учеников на вес золота, говорят педагоги. В планах - выделить для них бОльшее помещение.
Скромный и тихий Дима Ичеткин, ставший победителем Всероссийского форума, уже в феврале отправится в образовательный лагерь «Сириус» в Сочи. И мечтает удивить своих друзей новым электровелосипедом на солнечных батареях.
|
|