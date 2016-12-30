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30.12.2016 09:24 В тверской академической филармонии сегодня состоялась губернаторская елка





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Сюда съехалось более 300 ребят из 17 районов Тверской области. Это праздник для всех детей, но в особенности для воспитанников домов-интернатов, реабилитационных центров, детей, оставшихся без попечения родителей.



Принцессы, клоуны, чародеи и даже человек-паук - разнообразие костюмов на главной елке Верхневолжья удивляет. Воспитанники из Удомельского детского дома на губернаторскую елку приезжают не первый раз. Сегодня здесь самые маленькие.



Все ребята по своему, но подготовились к празднику. Ребята из Калязинского детского дома приехали в большом составе - 11 воспитанников. Самой маленькой - Лизе пять лет. Кто-то из детей выучил стихотворение, кто-то танец, а Лиза даже не прочь исполнить новогоднюю песенку, только тихо- пока Дед Мороз не услышал.



Главными персонажами на этом празднике стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Они подготовили для ребят новогоднее представление с загадками и конкурсами, которое учит верить в чудеса, добро, праздник и дружбу. Эти моменты, отмечают сотрудники социальных учреждений, для таких детей необходимы и важны.



Уже в хороводе с главным Новогодним Волшебником и его внучкой Снегурочкой ребята исполняли знакомые всем куплеты.



Свой подарок всем детям приготовили артисты тверской академической филармонии и губернаторский камерный оркестр "Российская камерата"- музыкальный спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена- "Снежная королева".



Завершился праздник "Губернаторская елка" - вручением сладких подарков. Для каждого юного гостя - это стало маленьким чудом, которое запомнится надолго.









