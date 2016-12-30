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30.12.2016 09:24 В Твери проходят рейды по магазинам, торгующих пиротехникой





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В преддверье новогодних праздников магазины предлагают покупателям широкий выбор пиротехнических изделий. Однако требования к реализации такого товара строгие. Сотрудники МЧС и прокуратуры провели предпраздничный рейд по выявлению нарушений, они побывали в нескольких специализированных торговых точках областной столицы.



Этот магазин находится на улице Крылова - в центре Твери. Здесь уже много лет продают петарды, хлопушки, фейерверки. Проверка не застала продавцов врасплох. Нарушений требований к продаже пиротехнических изделий здесь не выявили.



Во время рейда сотрудники МЧС и прокуратуры изучают документацию на специализированный товар, место расположения витрины в магазине - пиротехника не должна находиться ближе полуметра к обогревательным приборам, на нее недопустимо попадание прямых солнечных лучей, а у покупателей не должно быть прямого доступа к товару.

На каждое изделие необходимо иметь сертификат и инструкцию на русском языке.



Участники рейда еще раз напомнили продавцам о необходимости соблюдать федеральный закон и не продавать пиротехнику молодым людям младше 18-ти лет, а покупателей подробно консультировать о правилах безопасности при использовании фейерверков.



Во всех магазинах, которые проверили участники рейда, нарушений не выявлено. Как уверяют сотрудники МЧС и прокуратуры, сейчас продавцы стараются не нарушать требования законодательства. Однако недобросовестные среди них все же встречаются. Совместные проверки продолжатся и в новогодние праздники.



Пиротехнические изделия не рекомендуется покупать в сомнительных торговых точках, а только в специализированных отделах, и соблюдать требования безопасности при эксплуатации. Только тогда праздник принесет хорошее настроение.









