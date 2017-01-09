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09.01.2017 09:18 Областная столица в преддверии Нового года заиграла новыми красками





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Улицы украшены световой иллюминацией, а у горожан полным ходом идет предпраздничная подготовка. И, конечно, какой Новый год без главного волшебника зимы.



Свое новогоднее турне из Великого Устюга Дед Мороз начал еще в ноябре. За это время он объехал десятки городов России. И теперь радостные горожане встречают его в Твери



В своих расписных санях, вместе с внучкой Снегурочкой главный новогодний волшебник проехал по всей территории Городского сада. Посмотрел, как украшена елка, справляются ли его помощники в предпраздничной суете. География сказочного путешествия Деда Мороза проложена по детским посланиям. Ежегодно в его резиденцию приходит более 300 тысяч писем посетить тот или иной город не только от детей, но и взрослых.



Новогоднее настроение и множество подарков для детей Дед Мороз успел доставить во время. Он, не покладая поводьев своих волшебных саней, пересаживался с одного на другой вид транспорта, чтобы успеть абсолютно ко всем.



Тверичанам в подарок Дед Мороз привез символ будущего года- Огненного Петуха. По восточному календарю это проницательная, уверенная в себе, решительная и умная птица и благоволит людям с такими же качествами.



За 48 дней, именно столько длился поздравительный вояж Деда Мороза по всей России, Новогодний Волшебник успел побывать в разных часовых поясах. За его передвижением можно было наблюдать на официальном сайте.



Ответные поздравления Деду Морозу направили и тверичане. В большой волшебной книге, самые заветные признания Главному Новогоднему чародею, их собирали его помощники.



Праздничный тур Деда Мороза по городам страны уже завершился. Главный Новогодний Волшебник, как и большинство россиян, встретит наступающий год в семейном кругу, в своей резиденции в Великом Устюге.









