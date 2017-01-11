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11.01.2017 09:18 
В силу вступили новые нормы Налогового кодекса России

В силу вступили новые нормы Налогового кодекса России

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Среди значимых изменений - обязанность граждан сообщать в налоговый орган о неучтённой недвижимости и транспортных средствах.

Все территориальные налоговые органы начали принимать заявления и выдавать ИНН независимо от места жительства или пребывания человека. То есть, если вы находитесь в одном городе, а прописаны в другом, то получить документ со своим идентификационным номером налогоплательщика, то есть ИНН, можете по месту своего временного пребывания. Для этого просто нужно написать заявление, а при посещении налогового органа иметь при себе паспорт. К тому же документы можно отправить и по почте.

Сроки исполнения по таким обращениям остаются неизменными - соответствующее свидетельство можно получить в течение пяти рабочих дней. При этом сам принцип учета ИНН не изменяется - если получить документ можно в любом налоговом органе на территории страны, то постановка будет осуществляться там, где живет и прописан заявитель. Еще одно важное новшество - меняется форма самих свидетельств. Если раньше их выдавали на специальных бланках, имеющих несколько степеней защиты, то начиная с этого года, выдача производится на обычных листах формата А4. Причем непосредственно на налогоплательщиков это изменение никак не повлияет- законную силу будут иметь и старые, и новые бланки. Среди других значимых изменений этого года обязанность граждан сообщать в налоговый орган о неучтённых у них недвижимости и транспортных средствах. К тому же сейчас учётом страховых взносов по обязательному, социальному и медицинскому страхованию занимается налоговое ведомство, а не, как раньше, пенсионный фонд.


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