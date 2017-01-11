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11.01.2017 09:19 Сегодня в Твери открыли самый большой каток региона - в 3,5 тысячи квадратных метров





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Его залили на площади Славы. В центре установили новогодняя ель, а освещение позволит кататься даже ночью. Желающие смогут взять коньки на прокат.



Пятилетний Тимоша Зуйков пока не очень уверенно стоит на коньках, но упорно тренируется, делая свои первые шаги на льду. Азы конькобежного спорта больше осваивал в теории. На практике оказалось сложнее.



А эти девчонки уже уверенно нарезают круги на ледяной площадке. Узнав об открытии нового катка из соц сетей, пришли специально проверить качество льда.



В этом году каток на площади Славы функционирует впервые за несколько последних лет. Есть у этого катка и своя изюминка, которая делает его необычным. Вместо стандартной коробки, которую ставили здесь много лет назад сейчас появились оригинальные борта, которые делают катание более безопасным.



Новый каток облюбовали не только дети, но и взрослые. Римма Федоровна привела внучку, но и сама уже мечтает встать на коньки. Есть еще порох, говорит тверичанка.



На площади Славы построили специальную раздевалку. Легковозводимая конструкция напоминает зимнее кафе. Деревянные резные лавочки создают уют.



В ближайшие дни здесь планируют и чай и кофе, а вечером разноцветная иллюминация будет танцевать под ритмы современной музыки.Коньки- один из самых доступных зимних видов , поэтому создавая условия для занятия массовым спортом в Твери этой зимой будет открыто порядка трех десятков катков.









