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11.01.2017 09:20 
Ребята из приходской воскресной школы Твери создали снежный вертеп

Ребята из приходской воскресной школы Твери создали снежный вертеп

Фото  Видео репортаж Видео
Он создан к празднику Рождества возле храма блаженной Ксении Петербуржской в микрорайоне "Юность". Традиция устанавливать рождественские вертепы – модели пещеры, где больше двух тысяч лет назад родился Младенец Иисус, в России, в том числе и в Тверской области, возродилась в конце 90-ых.

Младенец Иисус, Дева Мария и Иосиф Обручник – фигуры из снега. Установлены они внутри вертепа - модели Вифлеемской пещеры, с которой 2 тысячи лет назад родился Иисус Христос. Каждая деталь снежного сооружения имеет свое значение. Так здание в форме правильного восьмиугольника – символ Богородицы. Круглый купол напоминает шлем русского богатыря.

Преподаватель художественного колледжа Алексей Чернышев – первый в Тверской области, кто возродил традицию сооружения вертепов. В конце 90-ых он слепил один на пробу в поселке Верхняя Троица Кашинского района. Затем были пещеры в Твери у строящегося Спасо-Преображенского собора, у храма Трех Исповедников, а в этом году и у церкви блаженной Ксении Петербуржской. В Рождественскую ночь после праздничной службы прихожане пели у вертепа тропари, славили Христа.

Вертепы бывают разные: из картона, из еловых веток. Из снега и льда их чаще всего делают в Сибири. Помощники Алексея Чернышева ребята из приходской воскресной школы ощутили на себе все трудности работы при -30. Комья снега они опускали в холодную воду, ее ушло несколько тонн, и руками лепили кирпичики.

Рождественская пещера будет стоять у храма Ксении Петербуржской, пока не растает. В святочные же дни снежный вертеп остается символом Рождества Христова.


АРХИВ 


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