







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













12.01.2017 09:15 В подразделениях МЧС Тверской области проходят практику курсанты Академии государственной противопожарной службы





Фото Видео

Молодые специалисты стажируются в должности начальника караула. Планируется, что после обучения они будут работать в региональных подразделениях спасателей.



Полностью экипироваться пожарный должен за 26 секунд, еще полминуты с момента сигнала тревоги даются, чтобы сесть в машину. Стажеры стараются выполнить норматив. Однако им практики не достает.



Погружение в профессиональную среду для курсантов московского вуза - будущих сотрудников МЧС продлится месяц. Ребята сейчас на 4-ом курсе, поэтому каждый из них проходит учебную практику в должности начальника караула. В их подчинении 14 человек. Научиться ими руководить - задача стажеров. Но прежде - нужно попробовать все сделать самим: развернуть рукав, потушить пусть и симмитированный пожар. Рядом опытные наставники.



Во время нашей съемки в пожарно-спасательной части №4 Твери прозвучал реальный сигнал тревоги и пожарные выехали на место происшествия, загорелся дом на набережной Лазури.



Стажеров с собой на этот раз не взяли. Однако присутствие и даже участие в ликвидации пожаров входит в программу учебной практики. У Александра Лебедева такой опыт уже есть.



Стресс, как и действующие спасатели, практиканты снимают в комнате психологической разгрузки пожарной части. Под наблюдением специалиста они проходят курс аромо и фитотерапии.



Ежегодно около 20 юношей и девушек из Тверской области поступают по целевым направлениям в вузы противопожарной службы МЧС в Москву, в Санкт-Петербург, в Воронеж и в Иваново. Сейчас на разных курсах в них обучаются 100 ребят.



У всех стажеров есть шанс проявить себя и после окончания вуза устроиться на работу в пожарно-спасательные части тверского региона.









