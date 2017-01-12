Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.01.2017 09:15 
В подразделениях МЧС Тверской области проходят практику курсанты Академии государственной противопожарной службы

В подразделениях МЧС Тверской области проходят практику курсанты Академии государственной противопожарной службы

Фото  Видео репортаж Видео
Молодые специалисты стажируются в должности начальника караула. Планируется, что после обучения они будут работать в региональных подразделениях спасателей.

Полностью экипироваться пожарный должен за 26 секунд, еще полминуты с момента сигнала тревоги даются, чтобы сесть в машину. Стажеры стараются выполнить норматив. Однако им практики не достает.

Погружение в профессиональную среду для курсантов московского вуза - будущих сотрудников МЧС продлится месяц. Ребята сейчас на 4-ом курсе, поэтому каждый из них проходит учебную практику в должности начальника караула. В их подчинении 14 человек. Научиться ими руководить - задача стажеров. Но прежде - нужно попробовать все сделать самим: развернуть рукав, потушить пусть и симмитированный пожар. Рядом опытные наставники.

Во время нашей съемки в пожарно-спасательной части №4 Твери прозвучал реальный сигнал тревоги и пожарные выехали на место происшествия, загорелся дом на набережной Лазури.

Стажеров с собой на этот раз не взяли. Однако присутствие и даже участие в ликвидации пожаров входит в программу учебной практики. У Александра Лебедева такой опыт уже есть.

Стресс, как и действующие спасатели, практиканты снимают в комнате психологической разгрузки пожарной части. Под наблюдением специалиста они проходят курс аромо и фитотерапии.

Ежегодно около 20 юношей и девушек из Тверской области поступают по целевым направлениям в вузы противопожарной службы МЧС в Москву, в Санкт-Петербург, в Воронеж и в Иваново. Сейчас на разных курсах в них обучаются 100 ребят.

У всех стажеров есть шанс проявить себя и после окончания вуза устроиться на работу в пожарно-спасательные части тверского региона.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.