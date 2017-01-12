Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.01.2017 09:16 
В Тверской области представили план проведения Года экологии

В Тверской области представили план проведения Года экологии

Фото  Видео репортаж Видео
В России отметили День заповедников и национальных парков. Это сравнительно молодая дата в календаре экологов. Причем в этом году праздник дал старт мероприятиям, посвященным Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Только в Тверской области около тысячи таких мест.

Семья Пажетновых известна всем биологам мира. Ученые разработали оригинальную методику доращивания, воспитания и выпуска медвежат-сирот в естественные природные условия. Они попадают в медвежий интернат в январе - во время охоты "на берлогах".

Биостанция "Чистый лес", где проходят реабилитацию медвежата-сироты была организована на территории Торопецкого опорного пункта, - а это часть Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. В этом году он отмечает своё 85-летие и известен не только изучением экологии медведя.

Всего на территории Верхневолжья находится 996 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Реки, леса, озеры - природные богатства тверского края. Рассказать о животных, включенных в Красную книгу Тверской области, спешат участники регионального конкурса министерства природы и экологии. Лучшие работы не только будут отмечены грамотами и подарками, но уже по традиции украсят тверской трамвай. И это будет одним из мероприятий, который проведут в рамках Года экологии в Тверской области.
На этот год запланирована и реализация масшабных экологических проектов. Это начало работ по рекультивации и консервации свалки на 13 км Бежецкого шоссе и создание особо охраняемой природной территории местного значения «Головинский дуб».


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.