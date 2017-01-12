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12.01.2017 09:16 В Тверской области представили план проведения Года экологии





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В России отметили День заповедников и национальных парков. Это сравнительно молодая дата в календаре экологов. Причем в этом году праздник дал старт мероприятиям, посвященным Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Только в Тверской области около тысячи таких мест.



Семья Пажетновых известна всем биологам мира. Ученые разработали оригинальную методику доращивания, воспитания и выпуска медвежат-сирот в естественные природные условия. Они попадают в медвежий интернат в январе - во время охоты "на берлогах".



Биостанция "Чистый лес", где проходят реабилитацию медвежата-сироты была организована на территории Торопецкого опорного пункта, - а это часть Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. В этом году он отмечает своё 85-летие и известен не только изучением экологии медведя.



Всего на территории Верхневолжья находится 996 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Реки, леса, озеры - природные богатства тверского края. Рассказать о животных, включенных в Красную книгу Тверской области, спешат участники регионального конкурса министерства природы и экологии. Лучшие работы не только будут отмечены грамотами и подарками, но уже по традиции украсят тверской трамвай. И это будет одним из мероприятий, который проведут в рамках Года экологии в Тверской области.

На этот год запланирована и реализация масшабных экологических проектов. Это начало работ по рекультивации и консервации свалки на 13 км Бежецкого шоссе и создание особо охраняемой природной территории местного значения «Головинский дуб».









