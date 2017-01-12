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12.01.2017 09:17 
Тверская областная картинная галерея объявляет конкурс детского рисунка "Снежный дворец"

Тверская областная картинная галерея объявляет конкурс детского рисунка Снежный дворец

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Он посвящен знаменательному событию региона: после длительной реставрации открывается Императорский Путевой дворец. Задача конкурса - как можно больше узнать и рассказать об уникальном историческом памятнике - жемчужине Верхневолжья.

В конкурсе рисунка "Снежный дворец" могут принять участие ребята от 5ти до 17ти лет. Все эти возрастные категории юных художников имеются в Народной изостудии "Зебра" ДК Химволокно. О конкурсе им стало известно еще до новогодних каникул, многие успели подумать, как будут выглядеть их работы. Аня Тимкина выбрала номинацию "Оригинальная идея"

Жюри оценивает необычность композиции, оригинальную технику исполнения рисунка, творческий подход к теме. Но среди юных тверитян немногие бывали в Путевом дворце. И чтобы сложился его образ, руководитель студии Ирина Арзамасцева прибегает к наглядным пособиям.

История Императорского Путевого дворца это история его обитателей, которые не только останавливались в Твери проездом, но и подолгу здесь жили. Некоторые выбрали номинацию "Персонаж", хотя это очень непросто соперничать с великими художниками, изображавшими ту, или иную историческую личность. А вот Полина Зенина полна реальных впечатлений и практически заканчивает свой рисунок в номинации "Архитектура".

По условиям конкурса "Снежный дворец" помощь взрослых юным художникам должна быть минимальной. Работы принимаются до 2го февраля и размещаются на сайте Картинной галереи для виртуального голосования. Победителей пригласят во Дворец для вручения дипломов.


АРХИВ 


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