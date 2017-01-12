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12.01.2017 09:17 Верхневолжье готовится отметить Крещение Господне





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В этот праздник по традиции верующие окунаются в прорубь. Сегодня стало известно, что в этом году в Тверской области организуют 44 места для крещенских купаний. За безопасностью людей будут следить специалисты эскстренных служб.



В Твери крещенские купели на Волге оборудуют на тех же местах, что и в прошлом году - это в районе Речного вокзала и на набережной Афанасия Никитина у кафе Викинг. Специально для этого здесь обустроят спуски к воде, а вокруг самой иордани установят ограждение. Для переодевания на берегу выставят палатки и организуют горячий чай. Обеспечивать порядок и безопасность в этот период будут сотрудники ГИМС и МЧС, полиции, бригады скорой медицинской помощи, представители общественных организаций региона.



Полный список мест для купания будет опубликован на сайте регионального управления МЧС накануне праздника.









