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12.01.2017 09:18 Необычное поведение птиц обеспокоило ученых





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Впервые больше чем за 50 лет наблюдений миграция пернатых на юг резко упала. Специалисты выясняют причины такого поведения.



Речные утки, живущие в Твери, не улетают на юг, а сбиваются в стаи и зимуют у незамерзающих водоемов. Одно из любимых мест пернатых - набережная Афанасия Никитина, где проходит сток ливневки в Волгу.



А этот небольшой парк превратился в уголок дикой природы. Жители окрестных домов только рады такому пернатому соседству. Они приходят не только посмотреть на уток , но и приносят им угощения. Самое любимое утиное лакомство- батон. Чем больше, тем лучше.



По данным биологического факультета ТвГУ, оседлые утки появились в городе с 1970-х годов. На протяжении последних 20 лет зимняя популяция крякв практически не меняется и насчитывает около тысячи особей. Объяснить этот феномен просто, говорят орнитологи.



Маленький Саша с этими городскими утками почти на ты. Он здесь частый гость. Малыш понимает, что без его помощи птичкам зимой тяжело.



В Твери в зимнее время можно встретить разных птиц. Чаще всего это воробьи и синицы. В холодные дни все они нуждаются в помощи человека. Специалисты отмечают, что пернатым не так страшен холод, как голод.



Однако в качестве корма можно использовать не все.Опасен черный хлеб- он закисает в зобу и плохо переваривается, особенно в мороз. Лучше подойдут крупы и семечки. На станции юннатов для птиц сделали специальную столовую. На территории развешено множество кормушек- все они сделаны руками ребят. Такое доброе дело может сделать каждый. Используя самые простые подручные средства, можно смастерить птичью столовую и накормить десятки пернатых.









