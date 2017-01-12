Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.01.2017 09:18 
Необычное поведение птиц обеспокоило ученых

Необычное поведение птиц обеспокоило ученых

Фото  Видео репортаж Видео
Впервые больше чем за 50 лет наблюдений миграция пернатых на юг резко упала. Специалисты выясняют причины такого поведения.

Речные утки, живущие в Твери, не улетают на юг, а сбиваются в стаи и зимуют у незамерзающих водоемов. Одно из любимых мест пернатых - набережная Афанасия Никитина, где проходит сток ливневки в Волгу.

А этот небольшой парк превратился в уголок дикой природы. Жители окрестных домов только рады такому пернатому соседству. Они приходят не только посмотреть на уток , но и приносят им угощения. Самое любимое утиное лакомство- батон. Чем больше, тем лучше.

По данным биологического факультета ТвГУ, оседлые утки появились в городе с 1970-х годов. На протяжении последних 20 лет зимняя популяция крякв практически не меняется и насчитывает около тысячи особей. Объяснить этот феномен просто, говорят орнитологи.

Маленький Саша с этими городскими утками почти на ты. Он здесь частый гость. Малыш понимает, что без его помощи птичкам зимой тяжело.

В Твери в зимнее время можно встретить разных птиц. Чаще всего это воробьи и синицы. В холодные дни все они нуждаются в помощи человека. Специалисты отмечают, что пернатым не так страшен холод, как голод.

Однако в качестве корма можно использовать не все.Опасен черный хлеб- он закисает в зобу и плохо переваривается, особенно в мороз. Лучше подойдут крупы и семечки. На станции юннатов для птиц сделали специальную столовую. На территории развешено множество кормушек- все они сделаны руками ребят. Такое доброе дело может сделать каждый. Используя самые простые подручные средства, можно смастерить птичью столовую и накормить десятки пернатых.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.