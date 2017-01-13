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|13.01.2017 09:17
|В частном доме Твери произошло возгорание
В результате нежилое одноэтажное строение полностью уничтожено огнем. Сейчас причины пожара устанавливают специалисты. На месте происшествия побывала наша съемочная группа.
ЧП произошло в Пролерском районе Твери. По словам очевидцев, сперва был сильный хлопок, похожий на взрыв, из-за чего постройка буквально сложилась. Затем вспыхнуло пламя. Зарево было настолько сильным, что его могли наблюдать жильцы соседних улиц.
После поступления сигнала на пульт МЧС, на место происшествия выехали 4 пожарные машины. За считанные часы возгорание было ликвидировано.
Также устанавливают личность владельца дома, что в нем находилось и проводились ли там какие-то работы. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящий момент по факту возгорания проводится до следственная проверка, в результате которой будет установлена истинная причина пожара.
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