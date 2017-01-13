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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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13.01.2017 09:17 
В частном доме Твери произошло возгорание

В частном доме Твери произошло возгорание

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В результате нежилое одноэтажное строение полностью уничтожено огнем. Сейчас причины пожара устанавливают специалисты. На месте происшествия побывала наша съемочная группа.

ЧП произошло в Пролерском районе Твери. По словам очевидцев, сперва был сильный хлопок, похожий на взрыв, из-за чего постройка буквально сложилась. Затем вспыхнуло пламя. Зарево было настолько сильным, что его могли наблюдать жильцы соседних улиц.

После поступления сигнала на пульт МЧС, на место происшествия выехали 4 пожарные машины. За считанные часы возгорание было ликвидировано.

Также устанавливают личность владельца дома, что в нем находилось и проводились ли там какие-то работы. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящий момент по факту возгорания проводится до следственная проверка, в результате которой будет установлена истинная причина пожара.


АРХИВ 


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