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13.01.2017 09:17 В Верхневолжье продолжается работа по ликвидации второй смены в образовательных учреждениях





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Реализация госпрограммы началась в 2016-ом году. За это время на обучение в одну смену удалось перевести школьников двух муниципалитетов - Кувшиновского района и Ржева. А начиная с третьей четверти только с утра начали учиться школьники одной из гимназий Твери.



Эти ребята еще в прошлом году учились во вторую смену. В этом их перевели в первую. 6-ая гимназия единственная в Твери, в которой смогли ликвидировать вторую смену по государственной программе. Достичь такого результата удалось за счет ремонта старых помещений в одноэтажном здании, находящемся рядом с основным корпусом гимназии. Теперь в новых кабинетах занимаются четыре начальных класса. Сюда купили и новую мебель.



Пока ребята только привыкают к новым помещениям и новой смене, родители преимущества занятий в первой половине дня оценили сразу же.



Во вторую смену сегодня учатся почти 10 тысяч школьников в 12-ти муниципальных образованиях Верхневолжья. Большинство из них в Твери, Конакове, Торжке. В феврале по результатам конкурса определятся муниципалитеты, которые получат областную поддержку для ликвидации второй смены в первую очередь.



К 2020-му году второй смены не должно быть во всех начальных классах Тверской области, а к 25-му - в старших. Для этого будут строить и новые школы. В Заволжском районе Твери такая появится уже в этом году. До 25-го года в Верхневолжье планируют построить минимум 7 школ. 4 из них в Твери, по одной в Торжке, Зубцове и Конакове. Новые школы позволят полностью ликвидировать вторую смену.









