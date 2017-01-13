Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.01.2017 09:17 
В Верхневолжье продолжается работа по ликвидации второй смены в образовательных учреждениях

В Верхневолжье продолжается работа по ликвидации второй смены в образовательных учреждениях

Фото  Видео репортаж Видео
Реализация госпрограммы началась в 2016-ом году. За это время на обучение в одну смену удалось перевести школьников двух муниципалитетов - Кувшиновского района и Ржева. А начиная с третьей четверти только с утра начали учиться школьники одной из гимназий Твери.

Эти ребята еще в прошлом году учились во вторую смену. В этом их перевели в первую. 6-ая гимназия единственная в Твери, в которой смогли ликвидировать вторую смену по государственной программе. Достичь такого результата удалось за счет ремонта старых помещений в одноэтажном здании, находящемся рядом с основным корпусом гимназии. Теперь в новых кабинетах занимаются четыре начальных класса. Сюда купили и новую мебель.

Пока ребята только привыкают к новым помещениям и новой смене, родители преимущества занятий в первой половине дня оценили сразу же.

Во вторую смену сегодня учатся почти 10 тысяч школьников в 12-ти муниципальных образованиях Верхневолжья. Большинство из них в Твери, Конакове, Торжке. В феврале по результатам конкурса определятся муниципалитеты, которые получат областную поддержку для ликвидации второй смены в первую очередь.

К 2020-му году второй смены не должно быть во всех начальных классах Тверской области, а к 25-му - в старших. Для этого будут строить и новые школы. В Заволжском районе Твери такая появится уже в этом году. До 25-го года в Верхневолжье планируют построить минимум 7 школ. 4 из них в Твери, по одной в Торжке, Зубцове и Конакове. Новые школы позволят полностью ликвидировать вторую смену.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.