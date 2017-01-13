







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













13.01.2017 09:18 Одна из старейших военно-патриотических организаций страны празднует юбилей





Фото Видео

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ - отмечает свое 90-летие. Сейчас в центре обучаются 70 будущих призывников, увеличивается число направлений подготовки.



Револьд Хохлов - один из самых опытных преподавателей учебного центра по подготовке граждан к военной службе. Майор запаса, отметивший на днях своё 80-летие, работает педагогом здесь уже 33 года. Сейчас, когда срок службы сократился с двух лет до одного стало очевидно - молодых людей к армии надо готовить. Поэтому ДОСААФ переживает второе рождение.



В центре курсанты могут бесплатно получить одну из пяти военных профессий. Здесь обучаются 70 будущих призывников. Студент Тверского машиностроительного колледжа Сергей Антонов захотел стать автокрановщиком. Эта специальность сейчас востребована во всех родах войск.



2017 пройдет под знаком 90-го юбилея оборонного общества страны. А Тверскому региональному центру исполнится 50 лет. В ведение организации возвращаются многие спортивные и культурные объекты. Практически каждый четвертый призывник в России теперь обучается в системе ДОСААФ.



На сегодняшний день в состав тверского регионального отделения входят 14 местных подразделений, 7 учебных организаций, 5 спортивно-технических, авиационный и стрелковый клубы. И сегодня их задача - патриотическое воспитание и подготовка допризывной молодежи к защите Родины.









