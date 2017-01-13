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13.01.2017 09:18 В Твери открылась необычная выставка





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Главные герои экспозиции - козлы. Более 200 предметов самого разного назначения и времени, начиная с 18 века, и заканчивая нашими днями. "Козлоредкости", так называется и сама выставка, представляют собой практически все континенты нашей планеты.



Настенный бра в виде головы козла, с загнутыми рогами не единственный оригинальный экспонат выставки. Тверичанам представили более 200 новых козлоредкостей. Здесь и статуэтки и трости, солонки, погремушки. Часть- подарена гостями музея, а часть приобретена на блошиных рынках или в антикварных магазинах. Вот этот редкий экземпляр попал в экспозицию всего пару дней назад. Он был куплен в Болгарии на аукционе. Вилка- козья ножка, конца 19 века. Есть вещи, которые специально сделаны для музея, например ,Новогодний шар.



Сейчас экспонатов около 5 тысяч и каждый " козел " знает свое место. Музей в Твери был основан в 2008 году. Идея коллекционировать вещи с символикой этого животного пришла не случайно. Оказывается, что в истории под словом "козёл" понимается не только парнокопытное, но и 50 самых разных и неожиданных явлений и предметов. Например, козлом называли тепловоз и портовый кран.



А с этой детской пластмассовой игрушки на колесиках и началась коллекция музея. Козлик был приобретен на тверском базаре всего за 50 рублей. Сейчас приходя в музей козла экспонат можно не только посмотреть , но и покатать. Особенно это нравится детям.



У музея есть свои символ. Благодаря которому о тверском музее знают во всем мире. Он своего рода " российский посол.



Каждая музейная вещь находит своего зрителя, говорят сотрудники музея. Гости выставки смогут увидеть своими предметы самого разного назначения и времени, начиная с 18 века и заканчивая днем сегодняшним



Козлоредкости представляют собой практически все континенты нашей планеты от Европы и Азии, до Африки, Южной Америки и Австралии.









