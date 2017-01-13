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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.01.2017 09:19 
Продажи полисов ОСАГО онлайн в стране выросли в 15 раз

Продажи полисов ОСАГО онлайн в стране выросли в 15 раз

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Приобрести документы по Интернету у россиян появилась с нового года. Сегодня ей уже активно пользуются жители Верхневолжья. Упрощенная процедура получения документа имеет свои особенности.

Для оформления полиса необходимо пройти регистрацию на сайте компании и получить коды для доступа в личный кабинет - логин и пароль. В специальную форму вносятся данные о водителе. Причем при заполнении заявки понадобятся документы, которые обычно предъявляются в случае приобретения полиса в офисе компании.

Проверка этих сведений осуществляется через автоматизированную информационную систему Российского союза автостраховщиков. После заявитель оплачивает полис, тоже дистанционно - по банковской карте. Сам документ высылается на адрес электронной почты. Полис нужно распечатать.

В целом по России зафиксирован рост продаж ОСАГО в электронном виде. Лидеры - южные региона. А Тверская область заняла 30-е место, то есть доступность новой услуги довольно высокая. И спрос на такие документы будет расти.

Наряду с электронным полисом ОСАГО автовладелец по желанию может получить его и на бланке строгой отчётности. В этом случае придется уже обращаться в офис страховой компании.


АРХИВ 


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