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13.01.2017 09:19 Продажи полисов ОСАГО онлайн в стране выросли в 15 раз





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Приобрести документы по Интернету у россиян появилась с нового года. Сегодня ей уже активно пользуются жители Верхневолжья. Упрощенная процедура получения документа имеет свои особенности.



Для оформления полиса необходимо пройти регистрацию на сайте компании и получить коды для доступа в личный кабинет - логин и пароль. В специальную форму вносятся данные о водителе. Причем при заполнении заявки понадобятся документы, которые обычно предъявляются в случае приобретения полиса в офисе компании.



Проверка этих сведений осуществляется через автоматизированную информационную систему Российского союза автостраховщиков. После заявитель оплачивает полис, тоже дистанционно - по банковской карте. Сам документ высылается на адрес электронной почты. Полис нужно распечатать.



В целом по России зафиксирован рост продаж ОСАГО в электронном виде. Лидеры - южные региона. А Тверская область заняла 30-е место, то есть доступность новой услуги довольно высокая. И спрос на такие документы будет расти.



Наряду с электронным полисом ОСАГО автовладелец по желанию может получить его и на бланке строгой отчётности. В этом случае придется уже обращаться в офис страховой компании.









