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16.01.2017 10:55 В столице Верхневолжья чествовали лучших работников прокуратуры





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Профессиональный праздник они отметили накануне. В нашей области поздравления принимают более 400 человек. Это высококвалифицированные юристы и настоящие профессионалы своего дела. Лучшие удостоились ведомственных и региональных наград.



Вот уже в 13 раз свой профессиональный праздник отмечает Арина Македонская. Работать начала на 5-ом курсе, после успешно пройденной практики в родной Кесовой Горе. Сначала помощником прокурора, а сейчас является его заместителем. Своей безупречной службой заслужила доверие земляков.



Во все времена люди шли в прокуратуру с любыми бедами и проблемами. Только в 2016 году в органы прокуратуры Верхневолжья поступило свыше 40 тысяч обращений, в суды направлено более 7 с половиной тысяч исков.



Под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры находятся вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, соблюдения законодательства о несовершеннолетних, защиты трудовых, социальных прав граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, проблемы в сфере ЖКХ. Об этом шла речь на встрече губернатора Игоря Рудени с ветеранами службы.



Прокуратура - активный участник законотворческой деятельности. Работники ведомства являются экспертами в разработке каждого правового акта. А вносимые прокурором области законодательные инициативы всегда политически точны, своевременны и юридически безупречны.



Сегодня деятельность прокуратуры Тверской области высоко ценят не только на региональном, но и на федеральном уровне. В честь профессионального праздника более 40 сотрудников ведомства удостоены наград. Знак губернатора "За заслуги в развитии Тверской области" был вручен прокурору Тверской области Вячелаву Росинскому. А всему коллективу была передана архиерейская грамота.









