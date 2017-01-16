Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.01.2017 10:55 
В столице Верхневолжья чествовали лучших работников прокуратуры

В столице Верхневолжья чествовали лучших работников прокуратуры

Фото  Видео репортаж Видео
Профессиональный праздник они отметили накануне. В нашей области поздравления принимают более 400 человек. Это высококвалифицированные юристы и настоящие профессионалы своего дела. Лучшие удостоились ведомственных и региональных наград.

Вот уже в 13 раз свой профессиональный праздник отмечает Арина Македонская. Работать начала на 5-ом курсе, после успешно пройденной практики в родной Кесовой Горе. Сначала помощником прокурора, а сейчас является его заместителем. Своей безупречной службой заслужила доверие земляков.

Во все времена люди шли в прокуратуру с любыми бедами и проблемами. Только в 2016 году в органы прокуратуры Верхневолжья поступило свыше 40 тысяч обращений, в суды направлено более 7 с половиной тысяч исков.

Под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры находятся вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, соблюдения законодательства о несовершеннолетних, защиты трудовых, социальных прав граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, проблемы в сфере ЖКХ. Об этом шла речь на встрече губернатора Игоря Рудени с ветеранами службы.

Прокуратура - активный участник законотворческой деятельности. Работники ведомства являются экспертами в разработке каждого правового акта. А вносимые прокурором области законодательные инициативы всегда политически точны, своевременны и юридически безупречны.

Сегодня деятельность прокуратуры Тверской области высоко ценят не только на региональном, но и на федеральном уровне. В честь профессионального праздника более 40 сотрудников ведомства удостоены наград. Знак губернатора "За заслуги в развитии Тверской области" был вручен прокурору Тверской области Вячелаву Росинскому. А всему коллективу была передана архиерейская грамота.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.