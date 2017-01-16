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16.01.2017 10:55 Верхневолжье готовится отметить Крещение Господне





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В Твери прошла совместная тренировка оперативных служб. Сотни специалистов 19 января будут обеспечивать безопасность людей. В этом году в Тверской области будет организовано 44 места для крещенских купаний.



Правильно расставить техническое оснащение, разложить спас средства. Готовность спасателей к работе во время Крещенских купаний проверяют по поручению министра МЧС России и главы Верхневолжья. В ночь на 19 января у водоемов соберется немало горожан. Их безопасность будут обеспечивать сотни человек.



Крики и призывы о помощи. Человек провалился пол лед. К счастью- это всего лишь учебная тревога. Придумывая разные легенды, сотрудники отрабатывают навыки спасения на воде- с использованием лестницы, веревки, доски. Здесь же задействовано и судно на воздушной подушке. Патрулируя водные объекты, оно чаще всего приходит на помощь. Свой сценарий и у водолазов. Экипировка легкая и теплая ,поэтому он чувствует себя комфортно в ледяной воде. Трудности в работе может доставлять сильное течение. Для собственной безопасности веревка, и сигнальные знаки напарнику.



На территории Верхневолжья оборудуют 44 санкционированные купели, в 26 муниципалитетах. Список уже опубликован на сайте МЧС. В Твери таких точек будет две - в районе речного вокзала, напротив госуниверситета и на набережной Афанасия Никитина. Глубина Волги в этих местах не превышает полутора метров и считается безопасной.



Но спасатели предупреждают, что прежде всего о безопасности нужно заботиться самим. Выходя на лед, иметь в кармане какие-то подручные вещи. Такая мелочь , как гвозди могут помочь самостоятельно выбраться из воды тем самым спасти жизнь.



В данный момент спасатели делают контрольный замер льда. Вот в данной точке он составляет 20-25 см. Так, что , несмотря на потепление толщина льда выдержит всех желающих искупаться в крещенские морозы.









