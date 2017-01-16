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16.01.2017 10:56 
Время веселья и добрых дел: продолжаются Рождественские святки

Время веселья и добрых дел: продолжаются Рождественские святки

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По домам ходят ряженые и дети, колядуют. Выгнать их - плохая примета. Угостить - хорошая. Еще одна святочная традиция - гадание.

Колядки в обмен на угощение. Эта традиция связана с днем зимнего солнцестояния, который славяне считали рождением солнечнечного года и Бога Коляды. Его призывали веселыми песнями и плясками. С принятием на Руси христианства языческие и православные мотивы переплелись.

В святочные дни дети колядовали по утрам. Подарки нельзя было брать из рук. Для этого в группе славильщиков выбирался мехоноша, тот, кто носил с собой мешок для их сбора.

Вечером на селе собирались взрослые на вечерки. Главное их развлечение на святках было посмотреть представление ряженых. Эти колядовщики, в отличие от детей, приходили к соседям не столько за угощением, сколько позабавить.

На вечерки девушки надевали лучшие льняные рубахи с вышивкой и сарафаны. Их зимний вариант из плотной домотканой ткани в Тверской губернии назывался "саяны".

Еще одно излюбленное развлечение девушек в рождественские святки - гадание. Так называемое "подблюдное" - предсказание об изменениях в судьбе на новый год. На блюдо клали украшения

Специалисты по святочным традициям - участники образцового фольклорного ансамбля детской школы искусств при тверском колледже культуры имени Львова. Колядуют они лишь на сцене. Зато в жизни всегда готовы поделиться со сверстниками, чем славны русские обычаи.

Колядование давно уже утратило магический смысл. Костюмы и тексты песен - единственное, что напоминают о старом обычаи. До сих пор колядуют от Рождества до Крещения. Однако современный ритуал - это лишь праздничная забава.


АРХИВ 


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